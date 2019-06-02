2019年度商业模式中国峰会在沪圆满落幕

工人日报客户端5月31日电（记者甘皙）中国优质企业方法论盛会“2019（第十四届）年度商业模式中国峰会暨首届财中金控创新赋能产业论坛”于5月27日成功召开。
本次论坛以“智·造/改变·未来”为主题，众多企业家、专家、学者等出席，除此之外，还有上百家行业领导企业及投资机构代表参会。演讲嘉宾们分别从自身企业、产业发展出发，分享了各自关于企业创新、制造业前景、智能产业赋能等热点话题的洞见。
“年度商业模式中国峰会”从2005年初举办到今年，已经成功举办到第十四届。这是商界传媒倾力打造的中国优质企业方法论盛会，是迄今为止国内具有品牌性、权威性的商业模式专业论坛。峰会论坛采取记者调研与专家评审的方式，通过《商界》《商界评论》杂志案例报道，记录了这些年来中国企业商业模式迭代史。
此次峰会分为上、下午两场活动。除了主题演讲，峰会还见证了优势资本与胡润百富战略合作的签约仪式，双方联合发布了优势百富科创基金、2019年度商业模式的颁奖环节，以及优秀代表企业的年度商业模式画布演讲。
经评审委员会一致审议，评选出了过去一年中表现突出的11家企业，其中包含1家2019年度商业模式科技创新奖——深兰科技，以及10家年度商业模式企业。
商业模式的进化、产业的升级赋能，除了有思想层面的交流与碰撞，更不能缺少优秀项目的参与。圆桌论坛环节之后又迎来峰会的一大高潮——8大独角兽企业联合项目发布会。
智能必然是未来社会的主旋律，通过此次峰会把脉2019经济大势，嫁接企业、资本、智库与社会各界间的高端圈层资源合作，希望能为中国更快、更好地迈向下个时代尽其所能。至此，本次年度商业模式中国峰会暨首届财中金控创新赋能产业论坛圆满结束。
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