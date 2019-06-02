原标题：社评：中方调查联邦快递是负责、理性之举

中国官方星期六宣布，国家有关部门决定对美国联邦快递涉嫌损害我国用户合法权益的问题立案调查。据华为日前向媒体披露，联邦快递最近将该公司从日本发往中国的两个邮件送到了美国，另外两个从越南发往香港和新加坡的邮件被在中途滞留，终极地也被联邦快递改为了美国。

尽管联邦快递随后声称这些都是偶然的错误，但是舆论的大量分析质疑联邦快递这样做是受到了美国政府的指使。因为上述四件包裹在几天时间里先后被错误地改为发往美国，实在太蹊跷了。这样的出错率与联邦快递通常的服务水平大相径庭。

更重要的是，美国政府正动用国家力量对华为开展致力于让其关门的全面打压，而四件包裹错投的终极地都是美国，这加重了人们对联邦快递这样做是受到美国政府操纵的怀疑。

不管联邦快递的上述做法是有意为之还是差错，它们显然对中国公司的安全利益构成了威胁，也违反了中国快递业相关法规。中国有关部门对联邦快递开展调查，完全是合法、正当的，也是中国政府必须开展的履责。

中国官方发出的公告很短，并没有提及公众对联邦快递可能被美国政府操纵的普遍怀疑，也没有提及任何中国公司的名字。这表明中国政府准备等待并且尊重调查的结果，而不打算在这之前仅仅根据事件内在及与当前局势之间的逻辑关系下结论，让臆断来主导今后对联邦快递的态度。

我们认为，这是一种负责任的表现。相比之下，美国在没有任何证据的情况下，仅凭怀疑就断言一些中国公司对美国国家安全构成威胁，动用国家力量在世界范围内打压它们。华盛顿的做法是对法治的公然背弃，也是对国际公义和商业规则的粗暴践踏。

美方一直凭空指控中国企业全都受到国家的掌控，宣称中国民营电信企业都在为政府搜集情报，美方可以用来支持这种说法的事实证据是零。它只能对中国进行制度性抹黑。而现在的问题是美国政府与该国公司有越来越多背离市场经济下正常政商关系的表现，它们形成对外部世界的攻击性。

中国政府对联邦快递立案，是在出现对中国企业利益和中国国家安全非常清晰的风险时的排险之举。它不是长臂管辖，也不是攻击性行为，而是针对全世界都充满疑窦的行为进行调查。这不是中国要刻意打压联邦快递或者美国在华有经营业务企业的信号。

在美国对华采取非理性打压，并拉部分美国企业参与打压行动的时候，我们既要坚决反击美国的野蛮行径，又要坚持中国的改革开放，继续致力于改善所有外国企业在华经营环境，同时做到这两点对中国是一个考验。然而可以肯定地说，中国有将两者统筹协调的强烈愿望，中国不希望与美国开展经贸斗争损害我们对外开放的大环境，削弱外界对中国继续改开的信心。

另一方面，一些美国人也休想用指责中国“不改革开放了”向中国施压，试图迫使中国被动挨打，任由个别美国企业采取有损商业道德和规则、严重伤害中国企业和中国消费者利益的行动，而中国不做正当的反应。星期五中方宣布建立“不可靠实体清单”制度，就是对当下美方不公平且反市场原则行为的回应。

中国社会从上至下都怀有对改革开放的信仰。我们非常希望与包括美国在内的外部世界不断发展各种合作，以互利共赢的方式实现中国国家利益。与此同时，中国是有原则的，我们不是好欺负的。对严重不公平行为，我们一定会开展合理合法的反制行动。我们希望，了解中国的这一原则成为外部世界、尤其是美国对中国行为各种预期的基础。

(责编：任妍、付长超)