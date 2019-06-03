西子湖激荡“双创”潮

手握5项绿色垃圾处理技术专利，碳明科技今年初入驻浙江杭州良仓孵化器时，顾然、戴雨晴这对“90后”哈佛硕士夫妻还是很忐忑。“搞研发，我们有自信，可说到市场、资本，就没了底气。”

孵化器两招就让他们安了心。一是牵线在良仓孵化器所在的梦想小镇试用他们的样机，市场推广就拿这个“样板房”说话：占地仅几十平方米，“吞”下餐厨、绿植垃圾，“吐”出热能、活性炭。二是把他们拉进一个产业互联网微信群，群里几家年产值数亿元的智能建筑企业对他们的创新成果很感兴趣，抛来橄榄枝。

5月中旬，一家创投基金给他们注入250万元天使轮投资，投产急用的钱有了着落——创业三个多月就顺利拿到首笔投资。

这样的故事在杭州的众创空间、孵化器中很是寻常。碳明科技所在的“良仓”，原是座废弃粮库，如今成了“仓储”人才、项目和年轻人创新创业梦想的孵化器。过去一年，这里孵化了100多个创业项目，累计四成左右创业团队拿到融资，孵化器相应得到市里223万多元资助。良仓孵化器CEO郑迅达感叹：“创业者、投资机构、众创空间的利益拴在一起，激励众创空间想方设法帮初创企业闯过‘死亡高发期’。”

数量众多的科技型中小企业，是城市的创新活力细胞，如何激活它们？杭州坚持依靠市场化机制，把杠杆效果用足，让创新要素跟着市场走、跟着企业走。近3年，杭州市政府按企业前两轮融资总额2%的比例，给其所在的众创空间相应资金资助，在科技型初创企业培育工程中仅投入约2.5亿元，就撬动创投基金投资超过41.1亿元。在医疗健康领域创新创业平台贝壳社副总裁郦宏看来，整个杭州就像一个大孵化器，“只要核心技术过硬，类似缺资金、缺团队、缺经验等问题，都能在这里对接补齐。”

产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，这样的全域创新格局，让西子湖畔成为五湖四海“双创”者的逐梦圆梦之地。杭州如今平均每天诞生600余家企业、109个有效发明专利，举办12.3场创业服务活动。据第三方互联网招聘平台统计，杭州人才流入率、海归人才净流入率已连续两年居全国城市首位。杭州市主要负责同志表示，今后将搭建平台、营造环境，让“双创”元素更丰富、土壤更肥沃、人才更集聚，擦亮杭州“双创”金名片。

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