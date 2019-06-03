【中国经济韧性足 回旋余地大】城镇化工业化让中国市场潜力巨大 经济转型升级新动能不断发展

中美经贸摩擦，面对美方不断施压，中方态度明确：如果美方愿意平等磋商，中方的大门敞开；如果美方选择极限施压，中方坚决奉陪到底。这样的表态并不是简单的外交辞令，它背后有韧性足、回旋余地大的中国经济做支撑。

作为世界第二大经济体，2018年中国经济的总量已经突破90万亿元，经济增速位居世界前五大经济体之首。近年来，消费已经成为拉动经济增长的第一引擎。随着居民收入增加、消费环境改善等，消费潜力还将进一步释放。而未来，中国经济的成长空间如何还和另外两个指标息息相关，那就是城镇化和工业化的水平。

专家认为，中国工业化还有很大的发展空间，而与工业化密切相关的城镇化也是一样。未来，工业化和城镇化持续向纵深发展，将不断释放需求，为中国经济成长增添动力。

中国财政科学研究院研究员 贾康：我们要特别注意到，没有欠账的真实城镇化水平首先要看的是户籍人口的城镇化率，在中国现在只有43%出头，另外一个指标就是常住人口城镇化率，虽然现在到了59%，但是它里面的欠账是一目了然的。3亿人左右在前面几十年里面进城，但其中大多数没有取得户籍。为什么不能给他们户籍，就是我们的城镇化没有推到位，我们的教育，医疗，基础设施公共服务能力不足以使他们能够取得户籍。中国的真实城镇化水平，按照国际经验还有20个点的高速成长空间。

那么，中美经贸摩擦是否会引起一些人担心的“产业链挤出效应”呢？作为世界第一制造大国，中国有独立完整的工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。这也大大增加了我们在应对外部冲击时的韧性和回旋余地。近年来，随着人工、土地、能源和环境成本的上涨，中低端的劳动密集型产业确实出现了部分跨国转移，但这同时也是我们进行产业升级，自主选择的结果。中国制造的竞争力并不简单地体现在人力等方面的成本上，它与全球价值链深度融合的地位也不会因这次经贸摩擦而轻易改变。

全国政协常委 中国税务学会副会长 张连起：国际上一些大公司都在中国有投资，首先第一看最大的市场，中国这个大市场，你如果跟近14亿人的市场脱钩了，那意味着什么？另外中国的资本优势这几年，原来我们资本是弱势，现在资本优势也有了，还有劳动力，动辄1亿多的，1.7亿左右这样成熟的高效率的劳动者，你到别的市场它没有这个。还有稳定的治安环境，安定的政治条件，还有政府的组织力和执行力。

经济转型升级 新动能不断发展

说中国经济有韧性，回旋余地大，还在于我国经济正持续转型升级并不断培育出新动能，同时我国的众多企业还积极开拓国际空间。

过去几年，传统产业加快向中高端迈进，战略性新兴产业、高新技术产业迅猛成长。5G、人工智能、互联网+等不断催生新业态。企业创新的意愿和研发投入也不断增加。

转型升级中的中国，有很多场景和瞬间会给我们惊喜，也让我们更加自信。

在南京的一家智能工厂，机器人们正在忙碌着“克隆”自己，这种生产模式能够减少8成人工，效率提高5倍。

5月23日上午，时速600公里的高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。

坚持共赢 积极开拓国际合作空间

在产业迈向中高端的同时，中国也在积极开拓国际合作空间。不可阻挡的经济全球化潮流，同样是中国经济的一大底气。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：这些年来中国推进‘一带一路’建设，推进中欧关系，中俄关系，中印关系，中日关系，中国东南亚关系，中国非洲关系，中国拉美关系，中国实际上跟全世界的关系都大大改善。实际上全世界的如此巨大的市场都是向中国相对开放的，所以从这个角度上来讲，中国对外的这种友好的、相对平和的，除了美国以外的这样的国际网络，是中国目前所拥有的下一步对外贸易，对外合作所可以带来的巨大的国际能力。

经济全球化的潮流不可逆转。虽然保护主义、单边主义为世界经济增长蒙上了阴影，但中国始终坚信合作才能共赢。作为120多个国家和地区的主要贸易伙伴，我们有信心通过推动更高水平的对外开放，赢得更广阔的市场。

中央党校教授 辛鸣：我们经济基础的底气、生产力发展水平的底气、制度体制的底气，归结起来是什么？是国家自信的底气。面对来自外界的不公正的这种做法和行为，我们可以有理有据，有礼有节跟他们说‘不’。而且我们说‘不’的背后，不仅有决心有意志，更有行动，有储备。

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