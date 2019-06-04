广东 改革开放再出发（权威发布）

6月3日，在国务院新闻办举行的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会上，广东省委副书记、省长马兴瑞，广东省委常委、宣传部部长傅华，广东省副省长张虎围绕广东改革开放和创新发展介绍了相关情况，并回答记者提问。

“70年来，中国发生了翻天覆地的巨大变化，取得了举世瞩目的发展成就，广东是其中一个典型的缩影和代表。”马兴瑞介绍，广东经济高速增长，GDP从1949年的20.3亿元增加到2018年的9.7万亿元，近30年位居全国前列；对外开放不断扩大，2018年全省外贸进出口总额7.16万亿元人民币、约占全国1/4、连续33年居全国首位；全省规模以上工业企业达4.75万家，基本建成门类较为齐全、配套相对完善的现代产业体系。

紧抓粤港澳大湾区建设的重大机遇

没有特殊的资源禀赋，也没有可以坐享其成的发展基础，广东是怎么取得今天的发展成就的？马兴瑞说，靠的是制度优势、政治优势和改革开放的优势。创办经济特区、实行改革开放、发展市场经济，广东创造性地把中央关于改革开放的战略设想变为鲜活生动的发展成果，在改革开放上发挥了重要的窗口作用、试验作用、排头兵作用。

当前，社会各界对于粤港澳大湾区建设给予了高度关注和期待，广东如何以粤港澳大湾区建设为引领，来推动改革开放再出发？马兴瑞介绍，参与粤港澳大湾区建设实现良好开局，形成对人才、资本、技术、企业的“虹吸”效应。广东把粤港澳大湾区建设作为新时代广东改革开放的“纲”，举全省之力推进建设，牵引带动形成高水平全面对外开放新格局。

“改革开放给广东带来了翻天覆地的变化，粤港澳大湾区建设又是一次广东改革开放再出发的重大机遇。”马兴瑞介绍，下一步，将在五个方面大力推动：以规则相互衔接为重点优化营商环境；加快粤港澳大湾区国际科技创新中心建设；把粤港澳大湾区建设成为“一带一路”建设的重要支撑；推进基础设施互联互通；打造宜居宜业宜游的优质生活圈。

马兴瑞介绍，当前建设粤港澳大湾区，珠三角各个市都为港澳青年创新创业提供了良好条件。在就业、就学、就医等方面为港澳青年等提供便利条件。比如推动为港澳人士在内地办居住证，目前已经办理超过10万张。另外在医保和养老保险方面，三地政府正在加强对接，完善相关配套政策。同时，为港澳青年的科技成果转化提供便利条件。

“粤港澳文化同根，改革开放40多年来，三地的文化交流互动日趋紧密、日趋活跃。”傅华介绍，前不久出台了广东省推动粤港澳大湾区建设文化圈的三年行动计划。将以岭南文化为纽带、为桥梁，来传承弘扬中华优秀传统文化，来推动中华优秀传统文化创造性转换、创新性发展。充分利用三地优质丰富的文化资源，面向新时代，打造湾区的文化精品，要有湾区的代表作。三地要共同面向世界讲好中国故事，讲好湾区故事，做好文化的传播。

将创新驱动作为发展主动力

“中美经贸摩擦不断升级对我们有一定影响，但是总体上是可控的。”马兴瑞指出，广东是外经贸大省，在中美贸易额当中，大概占1/5，所以不可避免会受一定的影响。当前广东的企业和市场经济活力比较足，经受过2008年国际金融危机等考验，有一定的韧性和抗击风险的能力，有能力来解决好支撑发展的问题。“广东坚定做好自己的事情，准备好迎接一切困难挑战。”

“从当前的情况看，广东外经外贸发展总体平稳。”马兴瑞说，广东是中国对外开放的一个重要窗口，特别是在粤港澳大湾区建设中，我们更要进一步扩大开放，这个战略是坚定不移的。广东还专门出台了稳外贸和促进利用外资的措施办法，进一步扩大开放。

马兴瑞说，创新驱动是广东发展主动力，2018年全省研发经费支出超过2500亿元，PCT国际专利申请量约占全国一半，区域创新综合能力保持全国第一，成长出华为、腾讯、广汽、格力、美的等具有强大创新能力的世界级企业。广东高度重视知识产权的问题，广东有知识产权法院，建立了规范的知识产权交易体系。技术合同交易量很大，金额已突破1000亿元。

“从长远和当前发展来看，我们必须坚持独立自主、自主创新的科技创新发展之路。”马兴瑞说，广东强化企业创新主体作用至少有四个“接近90%”：一是研发投入接近90%来源于企业；二是研发人员接近90%来源于企业；三是研发机构数大约有90%来源于企业；四是发明专利接近90%来源于企业。2017、2018连续两年区域创新综合能力排名全国第一。

同时，广东加大科技创新平台的建设，推动建设一批大科学装置、国家实验室、重点实验室等，成立基础与应用基础研究基金委员会，推动九大关键领域技术攻关；重视为人才提供宽松的发展环境，坚持不求所有、但求所用，目前引进了一批院士专家团队、创新创业团队，鼓励企业在全球配置科技资源。

建设现代化经济体系，着力发展市场主体

在广东，国家级高新技术企业达4.5万家，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达56.4%，第三产业对GDP贡献率上升至58.9%。马兴瑞坦言，广东的生产总值今年将突破10万亿元人民币大关，但仍然面临着如何实现高质量发展的问题。实现高质量发展，建设现代化经济体系是关键，还要瞄准战略性新兴产业、瞄准未来的产业。

一方面，在经济体系上有所体现。政府就是要提供一个制度的环境、法治的环境和支持企业的政策环境，特别是支持实体经济，广东这几年出台了“实体经济十条”“民营经济十条”“促进外贸九条”等政策措施，还有支持就业的各类措施。“广东省率先实现了广东企业职工养老金的统筹，给企业和群众带来了好处。”马兴瑞说。

另一方面，着力发展市场主体。广东当前的个体工商户和企业数1146万户，其中企业数接近500万户，位居全国第一。12家企业进入世界500强，有29家企业主营业务收入超过1000亿元。在市场经济发展当中，注重发展产业集群，形成了电子信息、绿色石化两个产值超万亿元的产业集群，还有七个千亿元产值的新兴产业集群。

“这些方面有很多。”马兴瑞举例说明：广东率先发展4K超高清视频产业。4K电视机的产量约占全国一半。发展机器人产业。现在工业机器人产量约20%都是广东生产的，2018年工业机器人产量超过了3.2万台套，占全国22%。发展新能源汽车产业。深圳、广州、珠海都已实现公交的纯电动化。率先发展工业互联网。鼓励企业用信息化技术来提升发展能力，现在有3000家企业上云上平台，马上会有1万家企业实现上云上网。发展移动通信产业。智能手机产量占全国的43.9%。加快5G网络建设，今年在深圳很快会布局商业化基站来推动5G发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 06 版）

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