创新驱动，迈向高质量发展

本报北京6月3日电 （记者李刚）这是广东在新中国成立70周年特别是改革开放以来经济社会发展的浓缩，更展示了广东当前应对一切挑战和风险的必胜信心。6月3日，广东改革开放和创新发展展览在北京举行。

展览分为经济建设成就、生态文明、社会民主、未来展望等板块，全方位展示出广东改革开放永不停步、“敢为天下先”的勇气和担当，无论外部环境如何变化，无论发展道路有多艰难，都动摇不了广东迈向更高水平改革开放和更高层次创新发展的意志与决心。

2018年广东研发经费支出居全国第一，区域创新综合能力排名连续两年居全国第一，国家级高新技术企业总数、总收入、净利润等均居全国第一……近年来，广东全面落实中央和省委的各项决策部署，集中力量推动创新驱动发展，推动高质量发展。广东正全力推动制造业创新中心建设，发布关键核心技术产业化发展目录，建设完善项目储备库；对新兴支柱产业的标志性重大项目落地、关键核心技术攻关、重大兼并重组、颠覆性创新成果转化等项目给予积极支持，大力推动关键核心技术产业化。

“粤港澳大湾区”是本次展览展出的重点，也是大家关注的焦点。未来，广东将把粤港澳大湾区建设作为新时代广东改革开放的“纲”，举全省之力推进建设。携手港澳打造世界级城市群和国际一流湾区，共同深度参与“一带一路”建设，牵引带动广东形成高水平全面对外开放新格局，对接高标准国际投资贸易规则体系，促进大湾区人流物流资金流信息流便捷流动。

改革开放初期，广东“摸着石头过河”，闯过了一道道激流险滩。如今改革进入深水区、攻坚期，需要更大的勇气与智慧。让群众少跑路，数据多跑路——广东推出“粤省事”移动政务服务平台等创新举措，让政府部门工作流程适应互联网时代的标准化、规范化和效率化，所有办事环节均有迹可循且在高频监督之下。

“放管服”改革力度不断加大，行政许可审批事项减少50%以上，省级权责清单从去年5598项压减到3018项；“实体经济十条”“民营经济十条”“外资十条”“稳就业九条”等促进实体经济和民营经济持续健康发展；财政预算编制执行监督管理体制改革，推进基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革……广东以经济体制改革为牵引，推动行政管理体制、社会管理体制、文化体制、生态文明体制改革等各领域改革协调发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 06 版）

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