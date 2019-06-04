“一带一路”陆海联动发展论坛开幕

本报重庆6月3日电 （记者蒋云龙）“一带一路”陆海联动发展论坛3日在重庆开幕。论坛由中共中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟与重庆市人民政府共同主办。

中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席开幕式并致辞。陈敏尔指出，今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，习近平主席发表主旨演讲，为高质量共建“一带一路”指明了方向。重庆战略地位重要，区位优势明显，在“一带一路”陆海联动发展中作用独特。重庆将全面贯彻落实习近平主席视察重庆重要讲话精神，努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用，在推进共建“一带一路”中发挥带动作用，在推动长江经济带绿色发展中发挥示范作用。

中共中央对外联络部部长宋涛致辞时表示，“一带一路”顺应时代发展潮流和人民呼声。共建“一带一路”，关键是互联互通。希望各方共做陆海联动发展理念的倡导者、互联互通网络的建设者和共商共建共享原则的守护者，用合作超越对抗，共赢超越独占，努力营造设施联通、发展联动、成果共享的良好局面。

论坛主题为“共创陆海联动发展新未来”，来自30多个国家的政党政要、智库学者及企业界人士出席会议。会议期间，与会代表就“一带一路”框架下的陆海联动发展达成广泛共识，并通过了《重庆倡议》。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 07 版）

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