中国手工刺绣传承创新大会8月在内蒙古兴安盟举行

本报北京6月3日电 （记者郝迎灿、张枨）6月3日，中国手工刺绣传承创新大会新闻发布会在北京举行。本次中国手工刺绣传承创新大会以“奋斗逐梦·绣美山河”为主题，将于8月1日至2日在内蒙古自治区兴安盟举行。

本次会议由中国纺织工业联合会、兴安盟委行署和北京服装学院共同主办。旨在挖掘中国刺绣优秀传统文化的价值内涵，激发传统工艺的生机与活力，展示中国刺绣传统技艺的独特价值与无穷魅力，展示民族刺绣艺术的保护传承、发展成果，弘扬非遗文化，展现刺绣之美，将民族刺绣文化推广传播至国内外。大会期间将举行中国手工刺绣传承创新成果展、中国手工刺绣作品秀、2019中国（内蒙古）国际手工刺绣高峰论坛等活动。

据悉，兴安盟蒙古族刺绣历史悠久，蒙绣文化底蕴深厚，传承发展蒙古族刺绣等文化产品条件优渥，拥有良好的蒙绣产业基础。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 07 版）

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