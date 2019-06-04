3D打印造型技术大赛启动

本报北京6月3日电 （记者李心萍）记者从人社部获悉： 2019中国技能大赛——全国电子信息服务业职业技能竞赛暨“创想杯”3D打印造型技术大赛于2日启动。

据介绍， 3D打印造型技术大赛旨在加快培养和选拔3D打印高技能人才，推动我国3D打印高技能人才队伍建设，为产业发展提供人才支撑。大赛分为预赛和决赛两个阶段，决赛将于2019年10月中旬在杭州举行。大赛组委会将对在决赛中竞赛综合成绩第一、二名的职工组选手和第一名的教师组选手，经核准后，报请人力资源和社会保障部授予“全国技术能手”荣誉称号。

人社部有关负责人介绍，世界经济论坛把3D打印作为五大颠覆性技术之一，各主要国家将3D打印作为未来产业发展的新增长点。3D打印的技术特点决定了3D打印行业对综合性人才的特殊性要求。如3D打印的技术研究和材料开发所需的主要是高层次专业技术人才；3D打印设备的研发生产所需的是更多涉及机械加工制造领域的人才；3D打印应用服务则需要具备一定的工业设计、计算机软件编程等能力的技术应用人才。目前我国3D打印行业的人才需求庞大，3D打印应用人才需求还在不断攀升。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 07 版）

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