国内首家银行理财子公司开业

建信理财有限责任公司在深圳举行开业仪式，注册资本为150亿元，这是国内首家开业运营的商业银行理财子公司

本报深圳6月3日电 （记者欧阳洁）中国建设银行全资子公司建信理财有限责任公司今天在广东省深圳市举行开业仪式，这标志着国内首家商业银行理财子公司正式开业运营。

据介绍，建信理财注册资本为人民币150亿元，注册地为广东省深圳市。在筹建过程中，建设银行率先向银保监会递交筹建申请，首批获批筹建，并于5月20日获得银保监会开业批复，5月27日，建设银行发布公告宣布建信理财正式设立。

2018年12月2日，银保监会发布实施《商业银行理财子公司管理办法》，推动银行理财回归资管业务本源，培育和壮大机构投资者队伍，引导理财资金以合法、规范形式支持实体经济，投资金融市场。近日，银保监会批准工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司开业，其他批准设立的理财子公司也在抓紧推进正式开业的各项准备工作。另还有多家商业银行设立申请已获受理。

根据管理办法，理财子公司成立后发行的公募理财产品可以直接投资股票，同时降低投资门槛，不再设置理财产品销售起点，不强制要求个人投资者首次购买理财产品进行面签。

优先推进风电、光伏发电平价上网

国家能源局近日发布通知，提出优先推进风电、光伏发电平价上网项目建设，再开展需国家补贴的项目的竞争配置工作

本报北京6月3日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设，再开展需国家补贴的项目的竞争配置工作。

同时，严格规范补贴项目竞争配置。需要国家补贴的项目均必须经过严格规范的竞争配置方式选择，而且上网电价是重要竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。

《通知》还要求，全面落实电力送出和消纳条件。新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提，避免出现新的弃风弃光问题，在同等条件下对平价上网项目优先保障电力送出和消纳条件。

5月物流运行保持平稳

今年5月份，中国物流业景气指数为52.8%，较上月回落0.7个百分点，物流景气指数仍在扩张区间运行，物流业务活动继续保持活跃

本报北京6月3日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会3日发布，今年5月份中国物流业景气指数为52.8%，较上月回落0.7个百分点；中国仓储指数为52.8%，较上月回落1.5个百分点；新订单指数为53.1%，比上月回落2.1个百分点。

这显示出物流在保持平稳运行的同时，下行压力有所积累。库存周转次数指数回落3.3个百分点，为51.7%，平均库存量指数回落1.2个百分点，为48.1%。从品种上看，与民生相关产成品消费需求旺盛，仓储环节货物去库存明显，物流效率有所提升。

中国物流信息中心主任何辉认为，5月份，物流业景气指数虽有所回落，但仍在扩张区间运行，反映出物流业务活动继续保持活跃，物流规模增势趋稳。从行业看，快递快运业和铁路运输业走势稳健。从分项指数看，库存指数回落，资金周转率下降，从业人员增速放缓。从后期走势看，新订单指数为53.1%；业务活动预期指数为58.6%。市场需求稳定，后期物流将继续保持平稳运行的态势。

江苏金湖大力优化营商环境

江苏省金湖县在苏北率先成立项目代办服务中心，提速工程投资建设审批。截至目前，中心已代办项目101个，申请材料精简近2/3

本报金湖6月3日电 （侯秀松、赵培军）为有效解决工程投资建设领域普遍存在的行政审批突出问题，江苏省金湖县在苏北率先成立项目代办服务中心，实施建设项目审批无偿“全程代办制”，实现重大项目“从立项到领取施工许可证50个工作日内办结”。截至目前，中心已代办项目101个，申请材料精简近2/3。

今年以来，金湖县制定优化营商环境“中梗阻”专项治理方案，梳理出五大类26条服务企业、群众具体问题情形，在全县开展突出问题大排查、大整治行动。

伴随营商环境持续优化，越来越多的项目到金湖县设点布局。今年以来，金湖县已开工亿元以上项目17个，总投资额达54.43亿元。

“对破坏营商环境、损害企业利益的问题，我们坚决予以查处，并严肃通报曝光。”金湖县纪委书记陈克富表示。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 10 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)