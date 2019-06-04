首届服务贸易数字化研讨会举办

本报北京6月3日电 （记者王昊男）日前，中国世界贸易组织研究会举办了首届服务贸易数字化研讨会。同时，中国世界贸易组织研究会服务贸易专业委员会正式揭牌。相关负责人表示，委员会的成立，开启了世界贸易组织框架下服务贸易领域内理论和实际问题专项研究工作的里程碑。

研讨会上，与会专家、学者还就“服务贸易数字化理论与实践”“构建全球商品追溯体系的可行性研讨”等议题进行了讨论。来自政府部门、商协会、企业和高校的100多名嘉宾参加了此次研讨会。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 06 版）

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