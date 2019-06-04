首家银行理财子公司在深圳开业

本报深圳6月3日电 （记者欧阳洁）中国建设银行全资子公司建信理财有限责任公司3日在广东省深圳市举行开业仪式，这标志着国内首家商业银行理财子公司正式开业运营。
据介绍，建信理财注册资本为人民币150亿元，注册地为广东省深圳市。在筹建过程中，建设银行率先向银保监会递交筹建申请，首批获批筹建，并于5月20日获得银保监会开业批复，5月27日，建设银行发布公告宣布建信理财正式设立。
2018年12月2日，银保监会发布实施《商业银行理财子公司管理办法》，推动银行理财回归资管业务本源，培育和壮大机构投资者队伍，引导理财资金以合法、规范形式支持实体经济，投资金融市场。近日，银保监会批准工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司开业，其他批准设立的理财子公司也在抓紧推进正式开业的各项准备工作。另还有多家商业银行设立申请已获受理。
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