原标题：5G发牌在即 中国竞争优势初步建立

5G发牌在即 中国竞争优势初步建立

6月3日下午，工业和信息化部放出一条重要消息，近期将发放5G商用牌照。

虽然在语境上，“近期”依旧充满弹性，5G发牌日期还是悬念，但这早就不是中国5G发展的制约。

此前，工业和信息化部副部长陈肇雄就曾表示，我国5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链主要环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。

“实体清单”事件越发凸显了5G的重要性，坊间认为，此次中国5G商用进程提速与此相关。业内人士却强调，是否第一个推出5G商用，和在5G中掌握多少话语权没什么关系。

如通信行业著名专家宁宇所说：“虽然在很多领域美国是领跑者，但中国的通信产业链的完整性和成熟度是超越美国的。毋庸讳言，美国虽然有全球顶级的电信运营商、互联网企业，但已经没有像样的通信设备制造商了。如果一定要在5G上争个输赢，最终的胜利者，是那个把握住关键时间点，发挥产业链优势的选手。”

中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师龚达宁说：“我国在5G技术、标准、产业初步建立了竞争优势。”

据龚达宁介绍，我国倡导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟（ITU）的5G定义，我国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。截至今年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比居首位。目前我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队。

据中国信息通信研究院预测，到2020年—2025年，我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元，间接带动经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

5G更强化了全球移动通信产业“你中有我、我中有你”的特点，工业和信息化部强调：“一如既往地欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广，共同分享我国5G发展成果。”

中国工程院院士邬贺铨认为，5G刚起步时依然以消费市场为主，但它最大的意义是工业互联网，到2035年左右，将有80%的应用与工业领域相关。

邬贺铨介绍，5G的3个典型业务场景都和工业互联网相关，2035年，预计增强移动宽带业务市场规模将达到4.4万亿美元，高可靠、低时延业务市场规模将达到4.3万亿美元，大连接业务市场规模将达到3.6万亿美元。

5G拉动的产业结构升级前景虽美，但其中的玩家首先要过商业模式调整或创新这一关，它将决定你是晋级，还是消失。

（科技日报北京6月3日电）

(责编：杨曦、付长超)