原标题：自贸区密集谋划新一批创新开放清单

记者从业内获悉，在新一批自贸试验区名单正在酝酿的同时，我国已有的12个自贸试验区也正在谋划下一轮新举措新红利，酝酿新一批的创新和开放清单，其中在金融业开放、通关贸易便利化、优化营商环境等方面有望率先取得突破性进展。

作为我国设立的首个自贸区，成立五年多来，上海自贸区在探索先行先试方面一直走在前面。当前，上海自贸区新设片区的整体方案正在紧锣密鼓地推进，有望成为上海乃至全国深化金融改革创新的新高地。

“新片区是在自贸区5年发展基础上成立的，将是一个特殊的、更加开放的经济特殊功能区。我们要争取更有力度的开放突破举措和更大程度的风险压力测试，探索先行跨境资金自由收付。”上海市金融工作局局长郑杨日前透露，自国家推进高水平对外开放以来，上海已经向国务院、国家金融管理部门上报3批31个金融对外开放项目，目前获批17个项目，最近正准备上报第4批项目。

上海自贸区下一步创新的方向还将紧密围绕长三角一体化这一国家战略。日前，在长三角一体化高层发展论坛上，全国政协常委、民建中央副主席、上海市政协副主席周汉民表示，未来上海自贸区新片区的建设，应与长三角一体化的国家战略高度融合，绝不是只有上海自己作为，应在长三角一体化的基础上融合，强调辐射的重要性。

海南自贸区作为我国成立时间最短的自贸区，承担了率先探索自由贸易港的重任，正在加快制度创新，争取在未来2-3年实现从“区”到“港”的实质性破题。海南将今年作为“政策落实的关键年”，积极寻求各方先进经验和做法，谋划改革清单。据了解，下一步，海南将加强重大基础设施建设，把空港和海港建设作为重中之重，超前谋划推进信息化和网络设施建设。

记者了解到，在海南已经推出的12个先导性项目中，有6个已经完成阶段性任务，还有6个正在积极推进。下一步将再滚动增加6个新的先导性项目，包括推进海南全岛(全省)5G网络部署及商业化应用、设立中国(海南)国际知识产权交易所、实施琼港澳游艇自由行、实施服务贸易出口先导性计划等。

内陆自贸区探索创新的步伐也在加速。记者从河南省自贸办了解到，河南自贸区正在酝酿出台进一步支持河南自贸区深化改革创新举措，同时启动政务、监管、法律、金融、多式联运等专项2.0升级版方案的研究，一批更多具有国际水准、更富引领示范价值的改革创新举措有望推出。

据介绍，根据国务院印发的总体方案规定，河南自贸区主要在建设现代交通和现代物流体系，增强服务于“一带一路”建设的立体交通枢纽方面先行先试。建设两年多来，自贸试验区取得了全面进展。在跨境电商、多式联运、金融开放、贸易便利化改革方面，探索总结出270项创新实践案例，向国务院推荐上报了85项改革创新经验、8个最佳实践案例。下一步，河南将围绕自贸区战略定位，对标国际先进规则标准，选取市场诉求强烈、有利于提高开放水平、促进高质量发展、进一步强化河南特色优势、基本具备试点条件的领域，研究提出进一步深化改革、扩大开放和创新发展的思路措施。

此外，四川省人大常委会日前通过了《中国(四川)自由贸易试验区条例》；湖北省政府向湖北自贸区下放第二批省级经济社会管理权限35项；福建自贸区日前推出第14批39项创新举措；天津东疆保税港区完成全国首单“融资租赁+汽车出口”业务……自贸区创新举措频出，不断释放利好。

业内指出，自贸区是我国开放的先行者，我国设立自贸区五年多来，已经形成了“1+3+7+1”的梯度发展格局，一直是“边试点、边总结、边推广”，在复制推广、探索新突破、扩围再创新的推进模式下，开放与创新的红利不断滚动叠加，实现了成果不断累积，探索不断向前。

近日，国务院印发通知，向全国或特定地区复制推广第五批18项自贸试验区改革试点经验。至此，自贸试验区已经累计向全国复制推广了171项改革试点经验，有效发挥了全面深化改革开放试验田的作用。商务部新闻发言人高峰表示，这些经验复制推广，将进一步优化营商环境，激发市场活力，提升企业和群众的满意度，推动改革红利共享、开放成效普惠。

“未来自贸试验区的改革将更多关注软制度的创新，包括资金、技术转移、服务贸易进口都是未来的重点。”南开大学经济研究所副教授薄文广表示。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，自贸区不是政策洼地，而是制度高地，自贸区的发展要与整个经济发展联动。“也就是自贸区先行先试，其他地方同步跟进，在动态推广复制过程中，寻求更多新的突破。”

在商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平看来，法治建设的进一步加强、贸易便利化综合水平的进一步提升、金融服务水平和开放水平的提升，都是自贸区下一步的重点。他表示，自贸区是我国自主面向全球开放，贸易投资自由化、便利化程度最高的新平台。这个平台对于新一轮改革开放是非常关键的，这个平台会不断集聚一批高附加值的制造业和服务业，逐渐成为我国创新能力强、附加价值高、竞争力强的新的增长极。

(责编：杨曦、付长超)