原标题：IEEE解除对华为员工参与同行评审的限制

总部位于美国纽约的电气与电子工程师协会(IEEE)2日发表声明说，解除对华为及其子公司员工参与IEEE出版过程中同行评审和编辑工作的限制。

声明说，所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。

美国商务部5月中旬将华为及其附属公司列入限制交易的“实体清单”。IEEE随后发布声明说，华为公司及其员工无法参与IEEE一些通常不向公众开放的活动，包括部分出版物的同行评审和编辑过程。

IEEE此举在学术界招致广泛批评。中国科协所属十学会2日发表声明称，这一“审稿门”事件，是对科学家个人和机构的严重歧视，是学术交流发展中的严重倒退，已成为国际学术界科技界的一场危机。

IEEE发表的最新声明说，此前限制性的做法是为了规避相关的法律风险。经与美国商务部沟通，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。

声明说：“我们由衷地感谢来自世界各地的会员和志愿者向IEEE提出的问题和意见，同时也感谢大家耐心等待我们处理好这一复杂的法律情况。”

IEEE由美国电气工程师协会和无线电工程师协会于1963年合并而成，目前在全球拥有43万多名会员。作为全球最大的专业技术组织，IEEE在电气及电子工程、计算机、通信等领域发表的技术文献数量占全球同类文献的30%。

(责编：杨曦、付长超)