美国制造业采购经理人指数环比下降

受贸易紧张局势影响，权威机构3日公布的数据均显示，5月份美国制造业采购经理人指数环比下降。
美国权威行业研究机构供应管理协会（ISM）当天发布的报告显示，受供应商交货指数和库存指数走低等因素拖累，5月份美国制造业采购经理人指数环比下降0.7至52.1，创该指标自2016年10月以来最低值。
美国制造业采购经理人指数是衡量美国制造业综合发展状况的晴雨表。该指数通常以50为临界点，高于50被认为是制造业处于扩张状态，低于50则表明制造业处于萎缩状态。
国际咨询机构IHS马基特公司当天公布的数据也显示，5月份美国制造业采购经理人指数环比降至2009年9月以来最低值50.5，濒临50荣枯线。
IHS马基特经济学家克里斯·威廉姆森表示，5月份美国制造业经历近10年以来最艰难的一个月，制造业扩张放缓将进一步拖累美国经济走势。
美国商务部日前公布的修正数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算增长3.1%，较此前公布的首次预估数据下调0.1个百分点。分析人士认为，受贸易局势和减税政策刺激效果逐步减弱等因素拖累，美国第二季度经济增长前景并不明朗。（新华社华盛顿6月3日电 记者许缘）
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