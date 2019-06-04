原标题：百城住宅价格涨幅回落 5月份楼市成交同环比双降

5月房地产市场出现降温特征，成交量同环比微降，各线城市市场明显分化。与此同时，百城房价涨幅出现回落。

6月3日，中国指数研究院发布5月份百城住宅价格指数。根据中指院针对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2019年5月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为14836元/平方米，环比上涨0.24%，涨幅较上月收窄0.04个百分点。

从涨跌城市个数看，100个城市当中有67个城市环比上涨，30个城市环比下跌，3个城市与上月持平。同比来看，全国百城住宅均价较去年同期上涨3.98%，涨幅较上月收窄0.29个百分点。

近一个月来，国家发改委等相关部委相继表态继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基本定位，做好稳地价、稳房价、稳预期的工作。银保监会表示坚持房地产融资审慎监管制度，严控银行保险资金违规进入房地产市场。其中，住建部在4月19日对6个城市进行预警提示的基础上，随后又对佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。

地方层面持续优化调控政策，其中苏州于5月份陆续出台包括限售新政在内的多项楼市调控政策。济南、北京加大对房地产市场的监管力度。合肥完善土地竞拍规则，要求关联公司不得报名竞买同一宗土地。

从5月份住宅市场情况来看，月内一线城市市场需求依旧坚挺，单月成交量刷新年内新高。不过，多数二三线城市成交量均有不同程度的回落，其中不乏无锡、徐州、合肥这类热点城市。

克而瑞地产研究中心近日发布的数据显示，5月份房企供货节奏明显放缓，各线城市供应量同环比均有所回落，受监测的29个重点城市整体新增供应量同环比双降10%。

其中，一线城市供应量持续走低，北京、上海更是连续两月回落。二三线城市供应量由升转降，同环比跌幅均在-10%附近，但各城市显著分化。重庆、武汉仍处高位，长沙、长春明显放量，环比涨幅超80%。青岛、杭州环比略增，但同比仍降。值得注意的是，此前被住建部点名的4城再度收紧预售证审批，供应量环比皆降。西安、徐州再陷低迷，同环比均出现“腰斩”现象。

从市场成交方面来看，5月份一线城市住宅成交创年内新高，二三线城市则小幅收跌。

整体来看，受监测的29个重点监测城市成交量转升为降，同环比皆微降4%。除了一线城市市场持续升温外，多数二三线城市市场明显降温，成交量均有不同程度的回落。成交下降的城市当中，不乏无锡、徐州、合肥这类热点城市，济南、大连成交量更是降至历史低位。前几月成交相对火爆的城市当中，如苏州等，在调控升级后成交明显放缓。西安虽环比增长明显，但同比跌幅超-30%，市场热度明显不及去年同期。

克而瑞地产研究中心分析人士预测，6月份将是房企冲刺半年度业绩的关键节点，预计企业将明显加大供货力度，供应量有望明显回升。“在房企强势营销的加持下，成交量也将有所增长。”

“但由于前期积压的市场需求近乎释放完毕，成交量整体涨幅有限。”该人士进一步分析认为，尤其是那些市场购买力透支的三四线城市，成交量即使有回升，幅度也将非常有限。因苏州、合肥相继收紧土地竞买规则，短期内土地市场走稳将是大概率事件。

(责编：杨曦、付长超)