【国际锐评】安全友好的环境才能吸引中国游客

中国外交部星期二（4日）发布赴美安全提醒，鉴于近期美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等方式骚扰赴美中国公民，提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识。中国文化和旅游部也发布赴美旅游安全提醒，鉴于近期美国枪击、抢劫、盗窃案件频发，提醒中国游客要充分评估赴美旅游风险，谨慎前往。
这两则安全提醒的有效期均至今年年底。它们显示，美国作为中国公民出境的一个主要目的地，治安环境正在恶化，旅游风险不断提升，甚至执法的指向性与歧视性也愈发明显。这不仅危及中国公民的人身安全，也严重损害中国公民的合法权益，中国有关部门因此不得不发布安全提醒。
随着中国不断扩大开放与消费升级，出国工作和旅游的中国人越来越多。2018年，中国公民出境旅游近1.5亿人次，同比增长14.7%，中国蝉联全球最大出境旅游客源国。然而，作为中国公民出境游主要目的地之一的美国，去年接待中国旅客人数却同比下降5.7%，不到300万人次，为15年来首次下滑。这背后的原因就是美国的安全环境越来越恶化。
人们注意到：今年以来，美国发生多起中国公民遭盗窃和抢劫事件，以及上百起严重枪击案。就在6月1日，美国弗吉尼亚州又发生一起造成13人死亡的枪击案，不仅给美国社会造成严重恐慌，也进一步坐实了美国是世界上犯罪率最高的国家之一的判断。
与此同时，美国执法的指向性与歧视性也愈发明显。近期不少中国公民在出入境美国时或在美停留期间，遭到美方执法机构的无端盘查骚扰，尊严和安全都受到威胁。不仅如此，美国一些政客基于个人政治目的对中国进行污蔑和攻击，表现出十分强烈的歧视和偏见。这些政客把每个中国人都视为“间谍”，想让美国民众患上“恐中症”，陪他们一起发疯。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷去年就在参议院听证会上声称，中国方面构成了“对（美国）全社会的威胁”，需要“（美国）全社会作出响应”。这样的极端言论正在变成对中国赴美人员人身安全的现实威胁。
在此背景下，中国有关部门发布安全提醒，是应对当前美国治安环境正在恶化，旅游风险不断提升，甚至执法的指向性与歧视性也愈发明显的必要举动。相信中国游客会依据各自实际，对赴美计划进行综合评估，作出谨慎选择；在美中国公民和中资机构也会加强防范，妥善保护好自己。
其实，对中国人来说，世界这么大，想去看看的地方还有很多。在最近结束的第十五届中国出境旅游交易会上，就有来自全球70多个成熟和新兴旅游目的地的500多家展商，向中国游客发出了热情的邀请。
按照美方预测，今年前往美国的中国游客人数将达到330万人次，到2023年达到410万人次。但依照目前情况，这一目标恐怕难以实现。为挽回流失的中国游客，美国旅游业一直很努力，采取雇佣会讲中文的员工、提供中式早餐、分发中文旅游手册等一系列定向服务进行“自救”，但这些难以抵消美国某些政客对华采取极端政策的负面影响。据西班牙一家旅游研究机构分析，由于中国人赴美旅游意愿减弱，2018年美国旅游业损失超过5亿美元。
中美建交40年来，中方始终积极推动中美人文交流与合作，认为这不仅符合双方共同利益，也符合两国人民的共同愿望。近年来，每天有超过1.4万人乘坐航班往返于中美两国，每年中美人员往来超过530万人次，见证了中美人文交流曾经的密切与活跃。然而，华盛顿某些政客对华的仇视与打压政策，最终还是严重冲击了人文交流这一中美关系的稳定基石，也导致美国旅游业不断陷入担忧与困惑之中。
中方发布的风险提示，应该引起美国方面的警醒，尽快改善安全环境，保障赴美中国游客的合法权益，为两国人员往来提供便利。一个安全环境改善的美国，才会吸引更多中国游客。（国际锐评评论员）
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