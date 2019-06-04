俄经济专家：2019年中国经济开局良好 俄罗斯期待更多中国投资

国际在线报道（中国国际广播电台记者李俊翔、王毓韵）：中国国家主席习近平将于6月5日至7日对俄罗斯联邦进行国事访问，并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。访问前夕，俄罗斯新大学亚太地区研究中心主任娜塔莉娅·佩切里察女士接受记者的专访。她表示，2019年中国经济开局平稳，内需继续成为拉动经济发展的主要动力，俄罗斯期待在习主席访俄期间与中方签署更多的投资协议，促进两国经济和地区合作发展。

中国不久前发布的2019年一季度宏观经济数据显示，一季度中国国内生产总值同比增长6.4%，高于许多国内外分析机构的预期值；居民消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅比上一年同期回落0.3个百分点，继续处于温和区间内。对于一季度中国经济的良好表现，俄罗斯新大学亚太地区研究中心主任娜塔莉娅·佩切里察表示，中国经济正在从外贸驱动向内需拉动的方向发展，中国有相当大的国内消费市场，2018年消费对GDP增长的贡献率达到了76.2%，2019年这一数字更有望突破80%。佩切里察表示：“过去我们常说中国经济发展很大程度上依赖于出口，最近五年，中国政府做了一个重要的决定，那就是将经济增长模式转向内需拉动，国内消费需求将对GDP增长产生重大影响。”

2018年中俄双边贸易额达到了1070.6亿美元，首次突破1000亿美元大关，创历史新高，增幅更是达到了27.1%，位居中国前十大贸易伙伴之首。从商品种类来看，中国对俄罗斯以机电产品出口为主，从俄罗斯进口的产品则主要集中在原油、煤炭、锯材等能源和资源领域。佩切里察表示，对于中俄两个世界大国来说，1000亿美元的双边贸易额显然还不够庞大，相信在两国元首的正确引领下，双边贸易额必将在不远的将来突破2000亿美元大关。谈到中俄经贸关系未来发展的方向，佩切里察说：“双方在投资、技术交流、教育、旅游等方面有很大的发展潜力。卢布的贬值使在俄罗斯消费变得非常划算，因此俄罗斯正在成为中国游客主要的旅游目的地国。另外，来俄罗斯接受教育的中国年轻人数量在不断增加，两国共同举办的大型国际论坛、商务会谈的数量也在增加，这些双向交流不仅增强了两国之间的互信，也为资金在两国间快速流动创造了条件。”

6月5日至7日，中国国家主席习近平将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。届时，中俄双方将举行一系列的高级别会谈，涉及经贸、投资、人文等各个领域。对此，佩切里察表示：“我们希望（访问期间）能够签署更多的协议，期待中国加大对俄罗斯的投资力度，因为目前在俄罗斯的外国投资还不是很多，只分布在几个大型项目上。此外，我们还希望跟中国在新技术、航天、医疗等领域开展合作，在中国或者俄罗斯领土上共同开展一些合作项目。”

2019年是中俄两国建交70周年，为此双方将举行一系列的外交和文化活动。佩切里察女士表示，随着中俄关系的不断深化，俄罗斯学习中文的人数逐年增多，掌握中文已经成为一种流行趋势：“两国经历了不同的发展阶段，包括友好的时期和相对紧张的时期，我们不能无视我们的历史。而现如今值得高兴的是，两国建立的长期互信关系使得俄罗斯学习中文的学生人数不断增多，莫斯科几乎每所大学、中学都开设了中文课程，这表明很多年轻人计划今后从事与中国相关的工作。”

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