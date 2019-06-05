人民日报钟声：留下玫瑰，授人荆棘

原标题：留下玫瑰，授人荆棘（钟声）

“我们寻求基于公平的关系，这就是互惠和尊重主权。”美国副总统彭斯这番话说得倒是好听，但美方现实中却是追求自己受惠别人吃亏，信奉赢者通吃。试问，如果华盛顿真的追寻互惠互利，美国一些政客为什么动辄挥舞关税大棒，毫不掩饰地吹嘘加征的关税能给美国带来数百亿美元收入，而贸易伙伴将蒙受巨大损失？

“有一套全球适用的游戏规则对所有人都有利，但这些规则的内容特别有利于美国。”美国《外交政策》杂志最近的一篇文章道出了实情。美国作为多边贸易体制的主要创建者和长期主导者，一直在贸易自由化、投资便利化方面占得先机。凭借技术、资金、规则等方面的优势，美国建立起以跨国公司为主导的全球价值链，在全球市场特别是中国市场获得了巨大利益。比如，美国通用汽车公司在华产量就占到其全球产量的40%；美国高通公司在华芯片销售和专利许可费收入占其总营收的57%，英特尔公司在中国（包括香港地区）营收占其总营收的23.6%；2017财年，苹果公司大中华地区营收占其总营收的19.5%。据美国官方统计，仅从2009年到2016年，美国跨国公司就实现在华投资存量增长111.4%、销售增长140.3%、净收入增长151.3%。可以说，美国不仅没有在全球价值链上“吃亏”，反而获利巨大。

美方见不得别人也好。为了保持世界领先地位、保证一家独大，甚至不惜动用国家行政力量，以各种“莫须有”的罪名，打压别国科技企业，为美国企业在全球抢夺高科技领域市场、维持在国际产业分工中的垄断地位赢得空间和时间。看到中国华为公司在5G电信设备等技术领域领先，他们就将华为及其附属公司列入出口管制“实体名单”，美国国务卿蓬佩奥还以“危害国家安全”为由四处游说，威逼利诱各国政府拒绝同华为公司合作；看到海康威视在全球安防行业属于龙头，美国众议院便通过增补提案，以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备；看到中国无人机行业发展势头强劲，美国国土安全部就无端公开指责，“中国产无人机在窃取数据”。人为干预市场的正常交易，滥用“国家安全标准”，把有关问题政治化，无非是想在市场上分到更大的“蛋糕”，无非是想赢取更多的利润。如此蛮横无理，谈何“互惠互利”？

不仅是中国企业，在美国那些政客眼中，所有美国企业的竞争对手，恐怕都是“眼中钉”。“美国希望控制整个世界的贸易”“它重新定位了自己的情报机构，侧重于收集经济情报和秘密监视竞争对手，就像斯诺登所揭发的那样”“《反海外腐败法》得以应用，美国司法部主要针对欧洲公司展开行动。迄今为止，已根据此法缴纳罚款超过1亿美元的29家企业中，15家是欧洲企业，而美国企业只有6家”……前法国阿尔斯通公司高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》一书中，用其亲身经历讲述了美国如何将国内法当成经济战武器，以种种非常手段削弱打压竞争对手。

美国一些政客至今还渴望着永远保持一种“美式坐享其成”，即发展中国家向美国出口低附加值的资源、货物和服务，而美国则向世界各国出口美元、金融产品和无关美国核心竞争力的低端技术。对处于上升期、可能成为美国竞争对手的国家，华盛顿的政客们会毫不犹豫地予以打压。我们不妨听听白宫前首席战略顾问班农是如何叫嚣的——“贸易战的最终结果将重新洗牌全球的创新链、生产链、供应链，使全球重新围绕在以美国为中心的热爱自由的国家周围”。说到底，在美国一些政客的头脑中，互惠互利不过是假借的旗号，贪婪自私才是其价值的内核。

当今时代，各国同处于地球村，相互依存是客观现实，相互合作是共同需要，携手发展是大势所趋。“留下玫瑰，授人荆棘”的行为是地球村的公害，注定要遭到更多的抵制和唾弃，注定必将失败。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)