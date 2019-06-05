外交部发言人：美方关于中方白皮书的声明完全是颠倒黑白、强词夺理

本报北京6月4日电 （记者韩晓明）针对美方声明称对中方发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书感到“失望”，外交部发言人耿爽4日说，美方的声明完全是颠倒黑白、强词夺理。建议美方认真阅读中方发布的白皮书，不要再自以为是、自说自话。
“美方的声明完全是颠倒黑白、强词夺理。”耿爽说，中方2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，完整、准确地还原了中美经贸磋商的过程，介绍了事实真相。白皮书说得清清楚楚，中美经贸磋商每次经历波折都是由于美方出尔反尔、违背共识、不讲诚信造成的。美方指责中方在磋商中“开倒车”，完全是歪曲事实、倒打一耙。
就美方指责中方从事“不公平贸易行为”，耿爽指出，去年9月24日，中方发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，对美方在贸易逆差、知识产权、技术转让等方面对中方的不实指责一一进行了权威回应和批驳。美方最新声明提及的观点不过是老调重弹。
“我建议美方认真阅读一下中方发布的白皮书，不要再自以为是、自说自话。”他说。
耿爽表示，通过对话协商解决贸易摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、诚信守诺的基础上，达成一个互利双赢的协议，不仅符合中美两国的利益，也是国际社会的普遍期待。
“加征关税不但不会使美国‘再次伟大’，反而只会使美国受到伤害。”耿爽说，中方有决心、有能力维护自身的合法正当权益。希望美方早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行。
《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）
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