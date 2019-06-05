首届中非经贸博览会将在长沙举行

本报北京6月4日电 （记者王珂）国新办4日举行的中非经贸合作及首届中非经贸博览会发布会上，商务部副部长钱克明介绍，推动中非经贸合作向全方位、多层次、宽领域发展，取得了丰硕成果。2018年，中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%，中国已经连续10年成为非洲第一大贸易伙伴国。同时，贸易结构也持续优化，其中机电产品、高新技术产品对非出口金额占我国对非出口总额的56%，中国自非洲的非资源类产品进口也显著增加，2018年我国自非进口同比增长32%，其中农产品增长了22%。
钱克明说，中国企业积极参与非洲基础设施建设，近年来在轨道交通、港口、航空、电力等领域实施了一大批重大项目，为非洲互联互通发展作出了重要贡献，也带动了中国的技术、装备、标准和服务加快走进非洲。中非产业投资深度融合。截至2018年底，我国在非洲设立的各类企业超过了3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。
“新兴合作领域方兴未艾。”钱克明表示，中国金融机构已在非洲设立了10多家分行。南非等8国将人民币纳入外汇储备。我国还与赞比亚建立了人民币清算安排，与摩洛哥等4国签署了本币互换协议。跨境电商合作等新业态合作也快速增长。
湖南省副省长何报翔介绍，首届中国—非洲经贸博览会将于6月27日—29日在湖南长沙举行，并将长期落户湖南。此次中国—非洲经贸博览会活动内容充实，将举办14场主题鲜明、异彩纷呈的活动和1场展览展示，多角度、深层次交流和探讨中非经贸合作的新路径、新措施。截至目前，53个非洲国家，联合国工发组织、世界粮食计划署、世贸组织、非洲联盟等国际组织，以及31个省区市、新疆生产建设兵团、央企等已报名参会参展。届时，将有1500余名外宾、5000余名内宾，以及3500余名境内外参展商、采购商和专业观众参会参展，到目前为止，参会的规模将突破1万人。
《 人民日报 》（ 2019年06月05日 06 版）
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