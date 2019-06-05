“京交会”成全球服务贸易强磁场

2019年京交会主会场国家会议中心外景。

观众在5G展台体验智能生活。

四海客商聚北京，世界服贸举盛会。

5月28日至6月1日，2019年中国国际服务贸易交易会（以下简称“京交会”）在北京举行。本届京交会的主题是“开放、创新、智慧、融合”，共举办240余场论坛会议和洽谈交易，吸引了来自137个国家和地区的超过40万人次客商参加各项活动，共签订意向项目440个，意向签约金额1050.6亿美元。

“开放、包容、透明的服务贸易，是解决目前全球经济面临挑战的方案核心，京交会是关键的论坛，它让我们汇聚在一起，共同推动服务贸易发展。”参会嘉宾高度评价京交会的意义。

整合多个知名展会

2019年京交会“多会合一”，将文博会、投资北京洽谈会等多个知名展会整合，进一步聚集北京市展会资源，打造“全城一会、亮点纷呈”的服务贸易盛会。

本次展会上，5G和人工智能是无处不在的闪亮主角，大数据、云计算、区块链等新技术的创新成果和应用，一起推出美妙的生活新场景和全新的产业空间。观展的奥地利前总理克里斯蒂安·克恩先生，幽默地用“光速”两个字，来描述新技术对产业、贸易的变革和重塑效应。

在主场馆的核心部位，中国联通搭建了一个硕大的展台，全方位展示5G给人们带来的衣食住行变化。中关村的展台，100项新技术集中展示5G和人工智能带给人们的触手可及的新生活场景。

在金融服务专题展上，中国建设银行展示了以5G技术为核心的无人银行。“首批建行5G科技无人银行有3家，分别位于清华园、中粮广场和长安兴融中心，预计将于6月底前开门迎客。”建行渠道业务相关负责人介绍，“今年下半年还将有更多的5G科技无人银行在北京投入运营。”

有关专家表示：“如果说1G到4G面向的是消费者，5G则是面向产业以及智慧城市应用。”智慧城市建设，打开了一个全新的产业，也展示了城市管理新的未来。走进展示厅，从中关村到阿里巴巴的多个展台，都展示了智能集成的城市系统：“城市大脑”。

北京市科学技术研究院院长郭广生告诉记者：“全球超过1000个城市启动或者正在建设智慧城市，覆盖了欧洲、北美、日韩等多个地区。在中国，500多个城市已明确提出或正在建设智慧城市。云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术正重塑城市运行模式和产业新体系。”

服务贸易具有资源消耗低、环境污染小、就业容量大、附加价值高等特点，已成为推动全球经济发展的新动力，其中，电子商务的发展更为迅捷。京交会期间，由商务部和北京市政府共同举办、以“数据驱动·开放融合”为主题的2019中国电子商务大会上，众多嘉宾围绕主题，共话数字经济时代使命，共议全球电商发展未来。

国际高品质服务看好中国市场

“我们非常钦佩中国取得的发展成就，中国现在已经成为世界上最重要的经济体之一。”5月28日，瓦努阿图总理夏洛特·萨尔维在京交会举办的全球服务贸易峰会上表示，我们欢迎中国来投资，我们也希望能够与中国进一步加深贸易往来。

中国经济快速发展，也为世界各国服务业带来了难得的发展机遇。“2018年，中国游客赴泰旅游人数首次突破了1054万人，比2017年上升了7.4%，为泰国创收5806.99亿铢。”泰国旅游和体育部副部长沃拉维特·特查苏帕库拉先生介绍。

随着居民收入水平不断提高，服务消费日益成为中国消费增长和结构升级的重要驱动力量，产业分工深化也扩大了对生产性服务的需求，我国服务进口进入了快速增长轨道。2012—2018年，全国服务进口额从2813亿美元扩大到5250亿美元，增长了将近一倍，连续6年成为全球第二大服务进口国，越来越多的各国高品质服务进入中国市场。

电子商务发展改变了人们的生活，越来越多消费者开始选择跨境购物。2019年京交会上发布的《中国电子商务报告2018》显示，2018年中国电子商务交易额达31.63万亿元，同比增长8.5%。跨境电商迈入升级发展新阶段，2018年中国跨境电商进出口商品总额为1347亿元，同比增长50%。

“中国是全球零售电商冠军，正在帮助世界特别是发展中国家的中小型企业，尽快走上电子商务的快车道。”国际贸易中心副执行主任多萝西·滕博在参会时表示。

已到中国5年的卢旺达驻华大使查尔斯·卡勇加称，卢旺达与中国企业阿里巴巴签署备忘录，合作共建eWTP项目（电子世界贸易平台），这是eWTP首次在非洲国家落地。查尔斯·卡勇加表示，这不仅造福政府，更造福年轻的企业家，让他们知道如何建设新的业态。

巴拿马首任驻华大使施可方表示，中国和巴拿马去年签署了有关电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，通过电子商务提升物流和旅游服务水平，共同加强“丝路电商”合作。

作为推进国际合作的新名片，“丝路电商”正成为双边经贸合作新亮点。

中国商务部部长助理李成钢表示，“丝路电商”国际影响力不断扩大，短短3年时间，中国已与18个国家签署了电子商务合作备忘录，并开展多场政企对话会，促进政策交流、产业对接，为企业互利合作搭建了平台。

建立长效机制 促进服务贸易

服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。但与此同时，世界经济也面临着保护主义抬头、贸易壁垒重来的局面。

“2019年全球经济增长率预计为3.2%，很大程度上是由贸易不确定性造成的。”经济合作与发展组织副秘书长卢德格·舒克奈希特认为，在这样的充满挑战环境下，需要比以往任何时候推动服务贸易发展，包括制定开放透明有竞争力的政策，提高效率、生产力和福利，降低服务贸易成本。

中国致力于促进更高水平对外开放，坚定支持多边贸易体制，将在更广领域扩大外资市场准入，积极打造一流营商环境，促进贸易和投资自由化、便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共享的方向发展。2018年版外商投资负面清单从63条减少到48条，其中自贸试验区负面清单减少到45条，金融、商贸流通、文化等服务领域的准入门槛显著放宽。与此同时，中国更大力度加强知识产权保护国际合作。

世界知识产权组织副总干事王彬颖表示，我们赞赏中国政府和中国社会对加强知识产权保护和利用所做的工作，中国已经成为全球范围内知识产权最大的创造国。

作为全球服务贸易领域规模最大的交易会，京交会自2012年创立以来，已经成功举办5届，累积参展企业达8500多家次，参会客商64.6万人次，发布了服务贸易、电子商务、快递业等30多份行业权威报告，影响力持续扩大，有力地促进了各国服务领域相互开放、深化合作。

今年京交会组委会举办了全球服务贸易展望委员会筹委会圆桌会议，组委会负责人与相关国际组织负责人和代表、境内外商协会负责人、服务贸易领域专家学者、知名企业家共聚一堂，旨在为把京交会打造成为具有全球影响力的服务贸易展会提供智力支持，推动国际服务贸易实现更高质量发展。

同时，京交会执行机构与相关单位共同发出了组建北京国际服务贸易联盟的倡议，将广泛吸纳境内外商协会、专业组织及知名企业加入，推动建立行业沟通新渠道，搭建行业交流新平台，构建资源共享新机制，力争在年底前完成组建工作。此外，相关行业专题还成立了中国5G应用创新联盟、中国音乐产业投资发展联盟、世界500强与跨国公司智库联盟等12个行业发展联盟、基金及平台，推动形成服务业和服务贸易发展的长效机制。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 15 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)