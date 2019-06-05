下周国内油价下调几成定局

近期，全球贸易紧张局势，加剧了原油市场的行情恶化。业内监测机构预计，后期原油或仍呈震荡下滑走势，6月11日国内油价下调几成定局。
2019年上半年，国际原油背离了传统意义上的淡旺季，其走势显得无迹可寻。一季度，国际油价淡季不淡，走出了一波利好走势。WTI和布伦特持续性走高，并双双于4月下旬达到了近5个月来的最高点，分别为66.30美元/桶和74.57美元/桶。
二季度，国际油价旺季不旺，并出现了几轮跳水，直接拉低了市场的预期。5月大跌之后，6月国际油价延续跌势。3日，虽然石油输出国组织（OPEC）有望延长减产的消息在盘中一度为油价带来有效提振，但随后被贸易紧张情绪抵消，原油收盘延续跌势。纽约商品期货交易所WTI7月原油期货合约收盘下跌0.25美元，至53.25美元/桶，跌幅0.47%。洲际交易所布伦特新换8月原油期货合约收盘下跌0.71美元，至61.28美元/桶，跌幅1.15%。
据卓创测算，截至6月3日收盘国内第6个工作日参考原油变化率为-6.45%，对应汽柴油下调幅度为285元/吨，调价窗口为6月11日24时。
卓创资讯分析师郑明亚认为，目前市场关注OPEC会议，然而在当前油价极度疲软的压力之下，减产延期概率大大增加。全球原油需求依然疲软，基本面的不确定因素亦令后期原油走势承压。故对于后期原油来讲，价格继续震荡下行的概率较大。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】