原标题：下周国内油价下调几成定局

近期，全球贸易紧张局势，加剧了原油市场的行情恶化。业内监测机构预计，后期原油或仍呈震荡下滑走势，6月11日国内油价下调几成定局。

2019年上半年，国际原油背离了传统意义上的淡旺季，其走势显得无迹可寻。一季度，国际油价淡季不淡，走出了一波利好走势。WTI和布伦特持续性走高，并双双于4月下旬达到了近5个月来的最高点，分别为66.30美元/桶和74.57美元/桶。

二季度，国际油价旺季不旺，并出现了几轮跳水，直接拉低了市场的预期。5月大跌之后，6月国际油价延续跌势。3日，虽然石油输出国组织（OPEC）有望延长减产的消息在盘中一度为油价带来有效提振，但随后被贸易紧张情绪抵消，原油收盘延续跌势。纽约商品期货交易所WTI7月原油期货合约收盘下跌0.25美元，至53.25美元/桶，跌幅0.47%。洲际交易所布伦特新换8月原油期货合约收盘下跌0.71美元，至61.28美元/桶，跌幅1.15%。

据卓创测算，截至6月3日收盘国内第6个工作日参考原油变化率为-6.45%，对应汽柴油下调幅度为285元/吨，调价窗口为6月11日24时。

卓创资讯分析师郑明亚认为，目前市场关注OPEC会议，然而在当前油价极度疲软的压力之下，减产延期概率大大增加。全球原油需求依然疲软，基本面的不确定因素亦令后期原油走势承压。故对于后期原油来讲，价格继续震荡下行的概率较大。

(责编：庄红韬、杨曦)