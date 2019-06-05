原标题：重大外资项目集中落地 向高端产业链迈进

近日，上海、广东、成都等多地晒出吸引外资成绩单，不仅项目多、金额大，而且其中有不少先进制造业、现代服务业以及高端研发项目。分析认为，这与我国吸收利用外资政策的调整密切相关。当前我国的吸引外资工作已经度过了规模扩张为主的阶段，下一阶段将力求在质量提升上实现新的突破，着力增加产业链高端布局比重。

5月30日，上海市政府举行外商投资项目集中签约仪式，38个项目投资总金额492亿元人民币。在38个外资项目中，有不少金融服务项目和高端研发类项目，比如，美国摩根大通公司投资8亿元人民币，在沪设立中国首家外资控股证券公司；德国安联保险集团投资100亿元人民币，在沪设立中国首家外资控股保险公司；全球领先的苯乙烯系列产品供应商瑞士英力士集团投资近19亿元人民币，在沪设立地区总部等。

值得注意的是，这是继5月6日第30批27家跨国公司地区总部和研发中心正式颁证后，一月之内，上海再次集中签约新一批的外资项目。

在广东，德国化工巨头巴斯夫近期正式宣布在湛江新建一体化生产基地，该生产基地总投资额为100亿美元，是巴斯夫迄今最大的投资项目。今年1-4月，广东实际吸收外资476.1亿元，同比增长16.9%，外资企业加速在广东推进重大项目投资。其中，一季度广东累计新设外商直接投资项目就超过4000个。

另外，4月份在成都的2019年度外资项目集中签约仪式上，集中签约项目22个，总金额33.9亿美元。按产业类别分，先进制造业项目9个，协议金额17.74亿美元，主要涉及电子信息、航天航空、汽车制造、装备制造等产业；现代服务业项目13个，协议金额16.16亿美元，主要涉及现代金融、现代物流、文化创意、养老服务等产业。

分析认为，今年以来，地方落地外资项目出现的新趋势，与当前我国吸引外资工作的结构调整一致，也与全国吸收利用外资的总体情况符合。

商务部最新数据显示，今年前4个月，我国高技术制造业和高技术服务业实际利用外资均保持较高增速。其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资同比增长38.7%和45.8%；信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长57.4%、49.1%和96.3%。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，总体数据和地方落地项目都反映出，当前我国吸引利用外资的质量和效益持续提高，吸引、利用外资工作加快从规模扩张为主向质量提升转变，其在支持资源有效配置和经济结构调整方面的作用也在进一步显现，外商投资结构持续优化将带动我国经济结构调整和产业转型升级。

对于下一步外资重点投资领域，吴琦认为，一是互联网、新能源汽车、生物医药、智能制造等高新技术，以及现代服务业等领域，比如人力资本服务、科学技术服务、租赁和商务服务等生产性服务业，和医疗健康、教育培训、文化、旅游为代表的生活类服务业。二是随着铁路交通、传统能源、金融等行业的对外开放，相关领域也有望成为外资进入的重点领域。（记者 王文博 北京报道）

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