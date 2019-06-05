原标题：“中国的盐渍土改良工作是世界一流的”

1985年7月13日《光明日报》头版头条报道了北农大（现为中国农业大学）教师改良盐渍土的故事。

【蹲点在曲周】

在中国农业大学曲周实验站展览室里，除了有一座第一批农大专家治碱入住的“三漏屋”模型，还有一张34年前的《光明日报》版面图。

1985年，原农业部在山东省济南市举办了“国际盐渍土改良学术讨论会”，来自美国、日本、加拿大、澳大利亚等14个国家的30多名外国友人，和50多名专家一道，参观了中国重点土壤改良试验区，开展科研交流，而实地参观的首站就是曲周。

1985年7月13日《光明日报》头版头条报道了本次会议，标题引用的正是国际土壤学会副秘书长、著名土壤学家萨博尔奇教授的话：“中国的盐渍土改良工作是世界一流的”。

记者在新闻导语中这样写：“北农大的一些教师，住‘三漏屋’，吃红薯干，在河北省曲周县辛勤工作十二载，终于找到治理盐碱地的‘药方’，他们的实验区中度和重度盐碱地由百分之六十七下降到百分之七，赢得了到我国来考察的二十几位世界知名土壤学家的称赞。”

一篇30年前的报道，却被两院院士石元春、中国农业大学教授李晓林、中国农业大学曲周实验站站长江荣风等在不同场合，多次提起。

“当时，《光明日报》对这个会议的报道，引起了国内外很多专家学者的高度关注，我们在曲周10余年的治碱工作和成绩，第一次被更多的大众所熟知。”石元春表示。

事实上，除了那次重要的国际会议，光明日报对中国农业大学46年扎根河北曲周服务乡村振兴的关注，并没有随着时间推移而减退。

《六十余位教授讲师汗洒盐碱地》《加快治理黄淮海平原》《曲周人民为北农大立碑铭功》等稿件登上了不同时期的《光明日报》。记者统计发现，光明日报相关报道多达20余篇，其中头版头条5篇，时间跨度40余年。

呈现在报纸上的曲周故事，更让亲历者回味。

2003年年底，中国农业大学曲周实验站站庆30周年刚过，光明日报记者宋晓梦就到访曲周实验站，在那里待了5天。即便经过几轮改造后，实验站的艰苦程度，还是超出了她的想象。

当时，宋晓梦入住的是实验站的教师宿舍。她向记者回忆，屋子特别陈旧，只有床和桌子、凳子，墙皮都往下掉，热水瓶倒出来的热水泛红，需要沉淀一会儿才能喝，“真是不敢想象30年前，农大人是怎么扎根下来的”。

那些年，她先后采访石元春、李晓林等农大教师，实地采访曲周盐碱地区农民，写下了《科学改变命运的奇迹》等稿件。

人们常说，记者是时代的记录者。光明日报的这些报道，记录了不同时期中国知识分子“爱国奋斗、科学报国”的精气神。

在记者即将结束在曲周的蹲点采访时，中国农业大学教授李晓林邀请记者走进即将落成的曲周实验站国际合作交流中心。这座大楼里，农业科研设备一应俱全，更重要的是，首批外国专家将进驻这里，开展科技研究交流。

曾多次接受光明日报采访的李晓林动情地说：“看到光明日报记者就像看到自家人一样，现在实验站变化很大，希望当年采访报道过曲周实验站的记者们，再回来看看。”

（本报记者 陈鹏）

(责编：庄红韬、杨曦)