世界首个特高压双回环网合环运行

4日3时12分，随着雄安—石家庄1000千伏交流特高压输变电工程完成72小时试运行并投入商运，世界首个特高压交流双环网——华北特高压交流环网正式合环运行。这也是雄安新区首次联结特高压电网。
据国家电网介绍，雄安—石家庄1000千伏特高压交流输变电工程总投资34.4亿元，途经保定、石家庄、衡水、邢台4市13县（市、区），2018年3月开工建设，新建同塔双回输电线路2222.6千米，扩建雄安、石家庄特高压变电站。它与已建成的锡盟—山东、蒙西—天津南、榆横—潍坊等特高压工程共同构成华北电网特高压交流环网，为西北及张北地区风电、太阳能发电等清洁能源进入京津冀鲁负荷中心提供多向通道，大大增强了京津冀鲁地区消纳清洁能源的能力。对多项极具社会关注度的目标，如京津冀“2+26城市”打赢“蓝天保卫战”、2022年“零碳奥运”及“煤改电”冬季清洁取暖等的实现，均具有强力支撑作用。
国网方面透露，该工程也是试点推行“先签后建”（即开工前完成通道拆迁补偿协议签订及合规性手续办理）的示范工程，开工前完成了核准、环评批复、水保批复、安全报备、质监注册等全部开工要件办理和220份路径协议及通道清理协议的签订，实现了环境友好。（记者瞿剑）
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