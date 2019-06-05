原标题：放活与管好相统一 国资委2019年版授权放权清单出炉

新华社北京6月5日电（记者王希）国务院国资委网站5日公布《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》，这标志着落实国有资本授权经营体制改革迈出了重要步伐。

据了解，此次国资委重点选取了5大类、35项授权放权事项列入清单，包括规划投资与主业管理（8项）；产权管理（12项）；选人用人（2项）；企业负责人薪酬管理、工资总额管理与中长期激励（10项）；重大财务事项管理（3项）等。

清单结合企业的功能定位、治理能力、管理水平等企业改革发展实际，分别针对各中央企业、综合改革试点企业、国有资本投资、运营公司试点企业以及特定企业相应明确了授权放权事项。同时，明确集团公司要对所属企业同步开展授权放权，做到层层“松绑”，全面激发各层级企业活力。

在进一步加大授权放权力度的同时，国资委强调将加强事中事后监管，采取健全监管制度、统筹监督力量、严格责任追究、搭建实时在线的国资监管平台等方式，确保该放的放权到位、该管的管住管好，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。

同时，国资委明确，将加强跟踪督导，定期评估授权放权的执行情况和实施效果，采取扩大、调整或收回等措施动态调整授权放权事项。

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