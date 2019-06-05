财政部：1260多亿元专项扶贫资金已下达

央视网消息：为了确保如期全面打赢扶贫攻坚这场战役、如期全面建成小康社会，我国财政连续四年保持了每年200亿元的扶贫增量资金，今年的1260多亿元专项扶贫资金也已经全部下达，多渠道、多手段的帮扶措施，让深度贫困区“两不愁三保障”的问题得到有效解决。

就在一个月前，云南西南部的普洱景谷傣族彝族自治县整体脱贫摘帽。这个曾经有100个建档立卡的贫困村、50000多贫困人口的小县城，正在转变成另一番面貌。260万亩林业产业、18万亩橡胶、18万亩茶叶、10万亩甘蔗和20万担烤烟，成了当地百姓增收脱贫的“摇钱树”。脱贫人口的人均纯收入从2014年的3486元增长到了2018年的6618元，几乎翻了一番。

曾经的建档立卡户李秀堂，原来家里只有半亩玉米，养了几只鸡，收入微薄，家里两个儿子虽然成绩很好，但是一个上技校、一个读大学，他们的学费却供不起。从去年开始，在扶贫工作队的帮助下，她加入了脱贫产业计划，种了十多亩桉树，现在每年能赚两万多元，也续上了家里两棵好苗子的学费。

村民 李秀堂：“他刚刚上完大学，还考了研究生。”

不光贫困户自己发展产业，教育保障也了跟上来。

云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委书记 罗景华：“我们出台了‘雨露计划’这样一个扶持政策，她的大儿子现在在读大学，他每年有三千块的我们财政的补助资金，为他能够上得起学，能够完成学业，有个坚实的保障。”

要阻断贫困的代际传递，教育是重点。2017年以来，这里已经有6000多名非义务教育阶段的建档立卡户子女，享受县级资助资金1416.1万元。2018年，没有一户贫困家庭适龄少年儿童因贫辍学。

在云南永胜县的贫困人口中，有一半多是傈僳族。观念的落后把人们困在了陈旧的生产生活里。为了帮助他们脱贫，扶贫工作队做技能培训、产业帮扶，重点也放在了教育上。

永胜县委副书记 魏高明：“专门针对我们的少数民族特别是我们的傈僳族的小孩子，让他集中到我们县城全封闭进行培养/来缓解我们控辍保学压力，同时提升我们教育的质量，阻断我们贫困代际传递。”

从全国来看，深度贫困地区减贫明显提速。2018年，“三区三州”贫困人口减少133万人，贫困发生率下降了6.4个百分点；建档立卡贫困人口不愁吃、不愁穿总体实现，义务教育、基本医疗、住房安全有保障明显加强。

今年我国计划再减少1000万以上贫困人口，330个左右贫困县脱贫摘帽。为了实现这个目标，1260.95亿元的中央财政专项扶贫资金已经全部到位，教育、医疗、卫生、社会保障等领域的资金都加大了向贫困地区的倾斜力度。

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