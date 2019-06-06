原标题：多地谋划打造海洋强省新版图

今年6月8日是第十一个“世界海洋日”和第十二个“全国海洋宣传日”。《经济参考报》记者获悉，在建设海洋强国的大背景下，多地正密集谋划打造海洋强省新版图。首部海洋经济促进法也于本月正式实施。而瞄准海洋经济高质量发展，从中央到地方沿海省份还在酝酿更多新规划新举措。海洋经济高质量发展指标体系正在紧锣密鼓制定中。作为海洋经济发展的重要增长极和加快建设海洋强国的重要功能平台，14个示范区也将迈入提质期。

专家表示，我国海洋经济发展正在从规模速度型向质量效益型转变，海洋产业投资也有望迎来新一轮热潮。组建国有投资企业、产业创投基金等多元化的海洋产业投资布局已经浮现。

14个沿海示范区成重要增长极

自然资源部日前公布的“2019年一季度海洋经济运行情况数据”显示，期内全国海洋生产总值近1.9万亿元，同比增长6.6%。国家海洋信息中心何广顺分析指出，一季度我国海洋经济发展质量效益不断提升，海洋新兴产业结构调整步伐加快，新旧动能持续转换，海洋资源集约利用力度进一步加大。

14个示范区建设成为海洋经济发展的重要增长极和加快建设海洋强国的重要功能平台。2018年底，国家发改委、自然资源部联合印发《关于建设海洋经济发展示范区的通知》，支持山东威海、山东日照、江苏连云港等10个市级以及天津临港等4个园区的海洋经济发展示范区建设，并明确了各示范区的总体目标和主要任务。

今年以来，各示范区建设方案密集出炉。《海南陵水海洋经济发展示范区建设总体方案》明确，陵水海洋经济发展示范区功能定位为依托国家和区域发展战略和政策环境大背景，将打造成为海洋旅游与文化高度融合发展示范区。

天津港保税区近日提出，将全力推进海洋经济示范区建设，形成海洋经济发展新引擎。据悉，位于天津临港区域的天津海水淡化与综合利用研究所项目一期工程预计在今年6月建成。该项目拟通过吸引海水淡化及相关产业，集聚形成产值百亿的产业群。

原国家海洋局副局长张宏声在日前召开的第一届全国海洋经济发展示范区建设论坛指出，14个示范区建设成为海洋经济发展的重要增长极和加快建设海洋强国的重要功能平台。

中国工程院院士、自然资源部第二海洋研究所研究员金翔龙表示，在深入推进海洋经济发展示范区、海洋经济创新发展示范城市建设中，可以鼓励各地结合各自基础条件和比较优势，围绕1-2个重点方向开展体制机制创新先行探索，为其他地区提供引领示范。

多地打造海洋强省新版图

在示范区酝酿更高质量发展的同时，近日，山东、海南、辽宁等多省份也酝酿打造海洋强省新版图。比如，山东提出，发挥青岛、烟台、威海三个国家海洋经济创新发展示范城市的引领示范作用，重点围绕海洋生物和海洋高端装备两大产业，推进产业链协同创新和产业孵化集聚创新，加快探索海洋经济发展新模式，鼓励先行先试。

福建将加速海洋强省建设的重心放在打造智慧海洋上。将调动海洋经济、海洋管理、海洋服务要素高效运行，全力汇聚各方海洋资源，建设集海洋数据感知、获取、处理、分析、共享、应用为一体的综合数字信息体系，力争形成一批国内领先的先进应用示范，推动蓝色经济发展。

盘古智库高级研究员吴琦对记者表示，各地密集出台政策打造海洋强省，在当前新旧动能转换的大背景下，有利于抢抓战略机遇，打造支撑经济增长的新动能和经济结构调整的新引擎。“同时，发展海洋经济也是各省拓展新开放空间、形成新竞争优势的重要支撑”。

值得一提的是，全国首部促进海洋经济发展的地方性法规《江苏省海洋经济促进条例》6月1日起正式施行。江苏省自然资源厅海洋规划与经济处处长王均柏指出，《条例》针对制约海洋经济高质量发展的政策、制度等瓶颈问题，为规范海洋资源开发利用和保护，促进海洋经济健康稳定发展提供法治保障。也将为沿海省市相关立法提供有益借鉴。

有望迎来新一轮投资潮

在蓝色海洋经济带动下，海洋产业新投资布局也开始浮现。

《经济参考报》记者此前在广东湛江采访了解到，湛江市由于坐拥我国南方天然深水良港，拥有生态海湾、漫长海岸线、天然优质海鲜等丰富的海洋资源，发展海洋经济优势得天独厚。招商局以湛江港整体改制为基点，双方合作不断延伸，招商局旗下港口、物流、金融、贸易、地产几大业务均已布局湛江。

为推动粤澳港大湾区海洋经济高质量发展，广东还制定出台《广东省六大海洋产业三年实施方案》，引导海洋产业进一步创新技术和优化结构，加快推进波浪能、风能等可再生能源利用。作为东南沿海重要的海洋经济发展示范区，福建省厦门市则重点布局海洋生物产业、海洋高端装备制造业，海水淡化与综合利用业，港口物流业与滨海旅游业。

与此同时，海洋产业新投资布局也浮出水面。江苏省日前提出，计划组建国有海洋投资企业等措施，重点扶持海洋新兴产业、现代海洋服务业发展等。深圳市则组建了海洋新兴产业基地基础设施投资基金。据厦门大学经济学院副教授孙传旺介绍，厦门市已组建“富凯海洋”和“建达海洋”两支海洋产业创投基金，借助政府基金的杠杆作用引导社会资金参与海洋战略性新兴产业投资。

吴琦指出，现阶段海洋产业投资以政府为主导，投资主体以国有海洋开发公司、国有投资运营公司、政府主导的产业基金等为主。特别是海洋装备制造，海洋交通运输，海洋油气业，海洋船舶业，海洋化工业等资金和技术密集型行业。“未来随着准入门槛降低、融资难等问题逐步缓解，海洋经济民间投资比重将有所上升。合资经营、投资并购、PE股权投资、VC风险投资和天使投资等多元化形式也将出现。”（记者 高伟 班娟娟 北京报道）

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