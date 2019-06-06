原标题：债转股投放落地规模近万亿元 涉及26个行业106家企业

“截至2019年4月末，债转股签约金额已经达到2.3万亿元，投放落地9095亿元。”6月5日，在国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，目前已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大，涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等26个行业。

据连维良介绍，随着各项工作的逐步深入，市场化法治化债转股工作在稳增长、促改革、防风险方面取得了积极成效。如在企业杠杆率方面，截至2018年年末，我国总体杠杆率为249.4%，比2017年年末降低1.5个百分点；同时，债转股工作增强了优质企业资本实力和综合竞争力。目前针对优质企业的债转股占到落地规模的一半以上；除此之外，债转股工作还推动了出险企业债务的稳妥有序处置、深化了国有企业改组改制、有力支持了民营经济发展。

市场化法治化债转股作为降杠杆减负债的一项重要措施和有效途径，在优化企业资本结构、降低企业债务风险、减轻企业债务负担等方面，发挥着十分重要的作用。

如果仅从中央企业角度来说，中央企业的市场化债转股工作亦取得了积极进展。

国资委财务监管局负责人王海琳给出的数据显示，截至一季度末，中央企业资产负债率为65.7%，同比下降0.2个百分点，有56家中央企业资产负债率实现下降，特别是冶金、火电、建筑等产能过剩及高负债行业的负债率明显下降。

据悉，目前已有中国宝武、国家电投、中船重工等19家中央企业与银行等机构签订了市场化债转股协议，签约规模超过5000亿元，落地金额超过3000亿元。

连维良称，从效果上看，可以说都是比较成功的。如国家电力投资集团、中国船舶、中国重工、宝武钢铁等较高负债的企业，通过实施债转股，企业资产负债率明显下降，有效减轻了企业财务负担，增强了企业资本实力和竞争力；再比如东北特钢、重庆钢铁等，通过债转股引入战略投资者实施重组，发展混合所有制，使企业长期亏损的状况得到扭转。

对于市场化法治化债转股而言，社会力量的参与意义十分重大。连维良称，下一步，将积极吸引社会力量参与市场化法治化债转股。强化依法平等保护社会资本权益。支持金融资产投资公司发起设立资管产品，支持保险资金等长期限资金投资。探索公募资管产品依法合规参与债转股。

据《证券日报》记者了解，原银监会已于2017年批准了5家大型商业银行分别成立金融资产投资公司，专注于实施市场化法治化债转股。

银保监会统计信息与风险监测部负责人刘志清透露，目前，金融资产投资公司共落地实施债转股项目254个，落地金额4000亿元。其中，通过私募股权投资基金、私募资管产品等渠道共募集社会资金2500亿元参与债转股项目。

连维良表示，未来，要进一步推动金融资产投资公司建立符合股权投资特点的绩效评价和薪酬管理体系。妥善解决金融资产投资公司等机构持有债转股股权风险权重较高、占用资本较多问题。（记者 杜雨萌）

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