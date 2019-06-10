中国宏观政策空间充足 有能力应对各种不确定性

据央行官网6月9日消息，2019年6月8日至9日，中国人民银行行长易纲出席了在日本福冈举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议。会议主要讨论了全球经济形势与风险、老龄化、国际金融架构、基础设施投资、金融部门改革和全球失衡等议题。

易纲行长在会上就中国经济金融形势、人民币汇率、贸易问题等阐述了立场。易纲行长表示，中国经济运行稳中有进，经济基本面良好，人民银行将保持广义货币和社会融资规模存量增速与名义GDP增速基本匹配，将继续深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。易纲行长强调，G20各方应共同显示出合作解决贸易摩擦的意愿，向国际社会发出积极信号。中国宏观政策空间充足，政策工具箱丰富，有能力应对各种不确定性。

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