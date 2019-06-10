中国2019世界集邮展览即将开幕

原标题：展方寸邮情聚天下知音

6月3日，湖北省武汉市召开中国2019世界集邮展览筹备工作会，部署冲刺阶段筹备工作。

世界集邮展览被誉为集邮界的“奥林匹克”，是世界上规模最大、覆盖最广、水平最高的国际性集邮展览。1881年，第一次国际邮展在奥地利维也纳举行。我国在1983年加入国际集邮联合会以来，先后于1999年和2009年，在北京、洛阳举办了世界集邮展览活动。恰隔10年，今年6月11日至17日，以“繁荣互促、和平互信、文化互鉴、生态互助”为主题的中国2019世界集邮展览，将在湖北武汉举行。

自1840年世界上首枚邮票在英国诞生以来，各国、各地区共发行近百万种邮票。邮票纸张虽小，邮票内容却穿越时空，包罗万象，标注发行国乃至世界的历史变迁，高扬发行国的文化特质，堪称人类历史的图绘宝鉴。有人说，邮票称得上是全世界面积最小、流布最广、印数最大的艺术品。因此，邮票有着“国家名片”“小型百科全书”的美誉。

我国邮票发行稍晚，光绪四年（1878年），清廷印制发行了大龙邮票，这标志着我国的邮递史翻开新的篇章。新近付梓的《中国集邮史（1878-2018）》一书，将1878年大龙邮票发行作为我国集邮史的起点。

“集邮宁唯资闲遣，其意其趣良非浅，展册方寸罗万象，宛如卧游博物馆。”叶圣陶先生的一首诗点出了集邮的旨趣。集邮以邮票邮品为收集研究对象，把休闲、娱乐、文化等功能有机融合，既有娱乐功能、收藏价值，更有文化意蕴、精神涵养。目前，我国有集邮会员近300万，集邮爱好者近千万。集邮群众基础广泛厚实，这是其他任何一个国家所没有，是中国集邮文化的显著特色。

时值新中国成立70年之际，天下知音，邮聚江城。在武汉举办中国2019世界集邮展览，以集邮文化这一独特的方式展现我国的辉煌成就，推动邮政和集邮领域的文化交流与国际合作，助力与会国家和地区间“繁荣互促、和平互信、文化互鉴、生态互助”，不仅是集邮界的盛会，更是一场我国推动文明交流互鉴的主场外交。

5月31日，中国2019世界集邮展览执委会在武汉召开动员部署大会。执委会副主任委员兼秘书长、武汉市副市长刘子清强调，各相关部门和单位要全力以赴做好各项工作，将邮展办出水平、办出特色、办出影响，以优异的成绩向新中国成立70周年献礼。

截至目前，中国2019世界集邮展览执委会已确认84个国家和地区的展商将到武汉参展，26个政府代表团将出席，预计接待国内外嘉宾超过2100人，参展观众超过40万人，是迄今为止参展国家最多的一次世界邮展。

在展品方面，此次邮展展品总规模超过4700框，其中国际展品2500框、国内展品2200框，竞赛类展品3500框、非竞赛类展品1200框，展览规模创世界邮展之最。同时，展览特别设立了残疾人集邮专区，首次增加了图画明信片类别展览，增加了中国家书展品和集邮摄影展品。

小小邮票，浓浓情怀。特别推出的“新中国成立70周年邮票展”将首次集中展出我国这70年间发行的1350多套4500多枚邮票，以及一大批珍贵的邮票图稿，如民族大团结邮票手稿、丹顶鹤邮票原稿等珍品。通过这些邮票，观众将真切欣赏到一幅国家富强、民族振兴、人民幸福的生动画卷。

与此同时，6月11日至17日期间，邮展还设置了相约军运日、“一带一路”国际交流日、荆楚文化日、集邮会员日等7个主题日，充分展示中国及湖北的丰厚文化底蕴，确保天天有活动、日日有精彩。

不只是展览和品鉴已经发行的邮票，此次邮展还将发行新邮票。中国邮政将为本次世界邮展发行以《江汉揽胜图》、曾侯乙尊盘为主要表现内容的纪念邮票。联合国以及澳大利亚、新西兰等8个国家、地区和国际组织也将为本次邮展发行邮票。

以邮为媒，展现中国文化魅力；以邮为媒，展示湖北武汉特色。同我国前两次举办的世界邮展相比，此次邮展规模更大、水平更高，非竞赛类展品特色鲜明，邮展形式有所创新，主题日活动更加丰富，服务保障更加完善。

中国邮政集团湖北省分公司总经理任永信表示，这次世界邮展“展框最多、珍邮最全、规模最大、特色最足”，将给世界留下鲜明的武汉烙印。（记者夏静 张锐）

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