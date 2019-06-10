提升产品服务供给质量 激发消费升级需求

主持人马燕：为贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，进一步推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，国家发展改革委、生态环境部、商务部联合发文进行政策引导。本报今日从汽车等重点领域为读者进行政策解读。

国家发展改革委、生态环境部、商务部三部门6月6日发布《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出坚持以供给侧结构性改革为主线，推动汽车、家电、消费电子产品更新升级，促进旧产品循环利用。《证券日报》记者邀请专家对此《实施方案》进行了解读。

万博新经济研究院副院长刘哲在接受《证券日报》记者采访时表示，消费增速下滑既有中长期的供给因素，也有限购方面的需求约束。从供给侧来看，经济正处于新旧动能转换的关键时期，消费升级的前提是供给结构的更新，只有提升产品和服务的供给质量，推动供给结构升级，才能激发出人们对于品质消费的潜在需求。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东表示，人们日益增长的美好生活的需要正在引发新一轮的消费升级行动，而消费升级必然要求要有高质量的供给。要满足人们美好生活的需要，需从供给侧推动产品更新升级，使其能适应需求升级的要求。

从《实施方案》的内容来看，增强新产品供给保障能力，例如推进5G手机商业应用；破除限制汽车消费的市场壁垒，例如规定各地不得对新能源汽车实行限行、限购等；完善废旧产品回收拆解体系等成为实施重点。

刘哲表示，刚刚印发的《实施方案》，正是基于供给侧和需求侧两方面的因素，一方面放松汽车等产品的购买约束，破除乘用车、新能源汽车等产品的消费障碍，释放被压制的需求；另一方面，通过智能家电的研发和产业化、5G手机的商业应用、开展智慧家居试点等推动供给结构升级，引领消费升级，满足潜在消费需求。在这个过程中，应充分发挥新零售下沉对于农村消费需求的推动作用，打通产品和消费者的“最后一公里”。

刘向东建议，在推进产品更新升级过程中，既要充分利用新技术、新工艺增强新产品供给保障能力，而且还要大幅降低新产品的成本，令更多消费者能消费得起，负担得起；此外还要注意避免陷入低成本的假冒伪劣，造成劣币驱逐良币的现象，要强化正向的淘汰机制，即通过公平竞争实现优胜劣汰，让真正符合消费者升级需求的产品由市场充分供给，而且同时要防止出现消费降级现象，这就需要持续增加居民收入和不断降低高质量产品的成本。（记者 刘 萌）

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