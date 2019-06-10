广东出台首个“僵尸企业”司法处置工作指引

近日，广东省高级人民法院正式出台全国首个《关于“僵尸企业”司法处置工作指引》（简称《指引》），为审理“僵尸企业”破产和强制清算案件提供规范性指引。
《指引》共7部分39条，从处置原则、精准识别、案件受理、快速审理、工作机制建设和组织保障等方面，对“僵尸企业”司法处置作出了规定。《指引》明确要求，各级法院要落实“企业主体、市场运作、政府引导、司法保障”的处置原则，对通过市场手段或行政手段不能实现出清的，做好出清司法兜底保障，开辟绿色通道，做到优先受理、优先审理、优先执行；《指引》要求，加强精准识别，分类指导，确保不同类别的“僵尸企业”通过不同的路径实现市场退出，主动加强与国资部门、市场监管部门等沟通联系，统一全省移送标准，实现与国资部门的无缝对接，做好诉讼指引；《指引》强调，做好国有资产清查工作和财产评估工作，通过市场化公开交易的方式处置国有企业资产，严防国有资产流失；《指引》明确，建立“僵尸企业”案件一体化处置工作机制，加强立、审、执工作衔接与配合，实行破产案件相对集中管辖改革，探索建立企业破产清算案件快速审理机制，实行破产案件繁简分流，提升破产案件质效，强化执行措施在破产审判中的运用，将限制出境、限制高消费、失信惩戒等执行惩治措施纳入破产保障范围。
据了解，广东法院充分发挥破产重整的拯救功能，以及破产清算和强制清算的退出功能，挽救有市场前景和生存价值的“僵尸企业”，让不符合市场需求和产业政策的“僵尸企业”退出市场。过去3年，广东有900余家“僵尸企业”通过司法处置实现市场出清，约占出清“僵尸企业”总户数的40%。3年来，广东高院共出台9个关于加强破产审判的工作指引和工作意见规范性文件，着力完善破产审判机制，提高审判质效，构建“立-审-执-破”全流程诉讼体系。（通讯员彭筠童 朱敏 潘玲娜 记者叶小钟）
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