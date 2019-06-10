原标题：【中美贸易摩擦专家谈】美国关税“如意算盘”并不可行

对外发动贸易战，是美国政府推行“美国优先”战略的重要杠杆。对于美国而言，关税武器既可以通过宣扬民族主义情绪将国内矛盾外移，又能够作为促使贸易伙伴同美国进行国际规则重新谈判的工具。

但是，美国政府关税武器的“如意算盘”并不可行。国际贸易理论和经济史告诉我们，以邻为壑的贸易战没有赢家，不仅会给双方带来损失，也会殃及整个国际经济体系。姑且不论贸易战对国际经济体系的破坏性影响，美国国内各行各业和广大农民、工人和消费者都将为贸易战承受损失。

当许多工人失业、企业停产、倒闭以及投资者回报降低的时候，这些贸易战损失的承担者对美国政府的不满会逐渐加剧。随着贸易战给美国国内带来损伤的累积，从公众舆论、选民支持率、利益集团游说、国会等各个层面对美国政府的施压会不断增强，特朗普政府推行的贸易战终将难以为继。

对于中美贸易摩擦，美国农民正在失去耐心。据悉，中国占美国农产品出口量的60%左右。去年第一轮关税生效后，明尼苏达州对中国的出口下降了约25％。特朗普政府对大豆农民的救助政策也很难弥补他们的损失。为了维持猪肉和大豆生产运行，许多农民正在保持高水平借贷。如果中美贸易摩擦长期持续下去，他们将面临灾难性的损失。

美国产业界的不满也在加重。一方面，美国加征关税对许多产业的供应链带来影响，增加了供应链的风险和成本。例如，美国过去两年对铝加征关税，严重打击了美国的啤酒行业。啤酒行业团体指责加征关税增加铝的成本，导致啤酒制造商减少投资，啤酒相关工作岗位数量从2016年的223万下降到2018年的219万，失去了4万个工作机会。

美国的汽车制造商和家电制造商也都对支付更高的钢铁价格感到愤怒。美国福特汽车公司曾表示，美国政府加征关税使该公司损失了10亿美元，导致该公司大规模裁员。通用汽车公司也做了类似的公告。

另一方面，贸易伙伴的反制也让许多美国企业出口受损。美国化学公司的利润率正在持续下降。根据美国化学理事会的数据，中美贸易摩擦可能会导致55000个化工行业工作岗位丧失和180亿美元损失。

此外，美国消费者正在承受日常消费品价格上涨的代价，正在为洗衣机、衣服和玩具等产品多支付数十亿美元的费用。纽约联邦储备银行表示，美国政府加征关税将使美国家庭平均每年多花费831美元。

作为美国各行各业养老金、退休金和广大中产阶级投资理财的主渠道，股市一旦暴跌几乎会导致美国全民财富系统性缩水。随着中美贸易摩擦的持续，本就处于高位的美国股市风险日益加大。如果贸易摩擦持续破坏市场信心，再度引致股市暴跌，美国国内的反对浪潮将令美国政府难以招架。

对美国来说，国内承受力是影响贸易摩擦持续性的关键。工人、农民、相关行业和广泛的消费者和投资者正在承受损失，美国政府进行救助和补偿的市场干预手段非常有限。这些受损者正在通过行业协会、政府游说、国会代表、公众舆论对特朗普政府施压，美国国内的承受极限正在逼近。

在美国国内承受极限到来之前，各方都要承担贸易摩擦带来的痛苦。对于中国而言，为了实现有原则的合作，中国在底线问题上决不让步。中国对待合作的态度是一贯的、明确的，也会欢迎美国重新回到务实谈判的轨道上来。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员）

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