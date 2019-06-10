原标题：辽宁经济增速何以走出谷底重返6%以上

大连恒力石化2000万吨炼化一体化项目正式全面投产；德国宝马打破资本分散惯例，在沈阳增资30亿欧元建设新工厂；万达集团完成250亿元投资，再投800亿元，聚焦现代高端服务业……

今年第一季度，辽宁省生产总值5486.2亿元，同比增长6.1%。这一增速与发达省份相比还存在差距，但对于占据东北经济半壁江山的辽宁来说意义非凡。这是辽宁经济增速持续低迷17个季度后，重返6%以上。

追踪辽宁爬坡过坎、滚石上山的经历，辽宁干部和群众不约而同地提到，2018年9月28日，在深入推进东北振兴座谈会上，习近平总书记发表重要讲话。辽宁牢记总书记嘱托，迅速将讲话精神转化为实际行动，及时出台推动新时代辽宁全面振兴的意见和8个相关配套文件，开展“解放思想推动高质量发展大讨论”，提出“七破七立”，确定35个题目。经过全省上下的共同努力，全省经济终于走出U形谷底，踏上振兴之路。

动真碰硬，全力打造最优营商环境

2015年以来，辽宁经济持续走低，增速一直徘徊在6%以下，2016年甚至出现负增长。分析辽宁经济下滑原因，“软环境不软”是硬伤。

为打赢优化营商环境这场硬仗，辽宁动真碰硬采取一系列具有针对性的措施。2015年，成立政务服务中心，将分散的400多项审批服务事项集中到一起，统一运行管理；2016年，东北首个营商环境地方性法规经辽宁省人大常委会审议通过；2017年，全国首家营商环境建设监督局在辽宁挂牌成立；2018年，辽宁省提出“打造发展环境最优省”目标。

目前，辽宁省各级政府部门和窗口单位工作面貌焕然一新。辽宁已经成为行政许可项目最少的省份之一，取消调整省级行政职权521项；376项证照实现即办即给；484个事项实现“最多跑一公里”；企业开办时间压缩至3.5个工作日内。

良好的营商环境让市场信心倍增。越来越多企业在辽宁投资设厂、安家落户。2019年一季度，辽宁省新登记企业37608户，同比增长15.5%，比上年提高8.8个百分点。

“好的营商环境有多重要？对投资的吸引力就是最好的说明。”辽宁省营商环境建设局局长周轶赢说。今年一季度，辽宁固定资产投资同比增长3.2%，民间投资同比增长17.3%，新开工建设项目投资额同比增长74.4%。

“重实干、强执行、抓落实”，吹响经济振兴号角

2019年农历春节假期刚过，辽宁召开省政府第36次常务会议，审议“2019年‘重实干、强执行、抓落实’专项行动实施方案”。方案直击重点，将2019年工作细化分解为4个方面、380项目标任务，激发广大干部“开局即开干、起步就冲刺”的干劲，压实了肩上的担子。

辽宁纵深推进“重实干、强执行、抓落实”专项行动，一系列政策措施在辽宁大地上如雨后春笋般铺开。辽宁省发展改革系统大力开展“双招双引”，安排了150个项目管家为省内75个重要项目提供“店小二”式服务；辽宁省工业和信息化厅组建了14个调研组，分赴各市进行专题调研，帮助企业协商解决问题；辽宁省市场监管局制定了“2019年全省个体工商户转型升级工作意见”；作为辽宁经济发展主力的大连，建立了1000万美元大项目跟踪库，及时为存在问题的企业开“药方”。

辽宁是工业大省，经济增速攀升到6.1%，工业发挥了举足轻重作用。经过全省上下的奋力拼搏，2019年辽宁工业经济实现华丽“蜕变”。今年1月至4月，辽宁全省规上工业增加值同比增长7.6%。一季度全省规上企业数量达7211户，扭转了自2014年以来规上企业数量持续下降局面；工业增加值同比增长9%，高于全国平均水平2.5个百分点；1-2月份，实现营业收入4367.1亿元，同比增长9.4%，高于全国平均水平6个百分点。从重点企业来看，辽宁190户大型企业增加值同比增长7.7%，其中英特尔、辽阳石化和华晨宝马产值分别增长88.9%、47.9%和22%。

干部作风转变，真抓实干促发展

好成绩是干出来的。辽宁经济上升的曲线，清晰描绘出了辽宁以作风转变促发展，以埋头苦干兴辽宁的图景。辽宁省委党校党建教研部副教授张明说：“辽宁经济社会发展能够持续向好，与全省广大干部作风的转变，以及各地区各部门的苦干实干分不开。”

曾几何时，辽宁部分干部违纪违法以及拉票贿选等问题，让辽宁政治生态遭到严重破坏，挫伤了广大党员干部的积极性。痛定思痛，辽宁省委下定决心净化政治生态，营造风清气正的社会氛围。辽宁省委下发《辽宁省选人用人突出问题专项整治方案》《辽宁省深入开展“圈子文化”专项整治方案》等一系列文件，严肃党内政治生活，帮助广大党员干部筑牢思想防线。2018年年初辽宁省委从省、市、县三级机关和企事业单位选派1.2万名干部投身乡村振兴，促进基层党组织建设，夯实执政根基。“辽宁干部现在的服务意识都很强，这种改变让我们这些投资者充满了发展的信心。”辽宁道纪天力电力工程有限公司总经理丁树国说。

通过狠抓作风，辽宁各级干部一心一意谋求发展，形成了讲担当、比作为、办实事、求实效的工作作风。抚顺市新抚区千金乡副乡长张鸿顺对记者说：“现在各级干部都把心思用在一心一意谋发展上，而这样的作风也极大感染和带动了广大基层群众，大家心往一处想，劲往一处使，地方的经济能不发展吗？”

2019年一季度，辽宁省招商引资实际到位资金同比增长26.8%，超过全年目标增幅16.8个百分点。

（本报记者 刘勇）

(责编：庄红韬、杨曦)