中国工程院院士邬贺铨：我国5G商用条件比美韩更成熟

6月6日，工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电颁发了5G商用牌照。我国成为继韩国、美国、瑞士、英国之后，全球第五个5G正式商用的国家。这标志着我国5G商用元年开启。

然而，5G虽然是目前全球最热的词，但它究竟是会给中国和世界通信产业格局，以及经济发展带来哪些变化？我国目前5G发展的真实水平如何？离大规模商用还有多远？日前，南方日报记者在广东院士联合会协助下，专访了中国工程院院士、中国互联网协会理事长、广东院士联合会创会会长邬贺铨，解码这些有关中国5G的答案。

南方日报记者 吴珂 林亚茗 通讯员 袁仕联 发自北京

“中国5G商用时机已成熟”

南方日报：您能否简单介绍一下什么是5G？

邬贺铨：5G是新一代的宽带移动通信技术，它和前几代的不同在于，1G到4G基本上是面向个人的：1G使我们可以不用固定电话，手持电话即可通话，但还不能完全覆盖；2G让手机到哪里都可以通话；3G不仅能打电话，还可以上网；4G可以发送视频，微信因为4G其能力更强大了。

而5G不仅是面向消费者的应用，它更是面向智慧城市、车联网和产业的应用。所以说，4G改变生活，5G却能改变社会，会扩展到更多的应用。

南方日报：近年来全球兴起对5G技术的高度关注，此前韩国和美国争相发放世界首张5G商用牌照，但应用后似乎反映不太好？

邬贺铨：对，韩国比美国提前2个小时发放商用牌照，但其开始时只有6个终端，而且它的5G只能提供宽带，并不能提供5G其他能力。

美国5G采用的是高频段，也叫毫米波频段。这种传输的距离比较短，而且容易受到树叶、建筑物的影响。

另外，韩国和美国的5G网络都没有变，是基于原来的4G网络，靠5G的基站与终端得到宽带的业务，但无法充分发挥高可靠、低时延和大连接等特点，所以效果没那么好，系统也不够稳定。

南方日报：我国5G商用的条件是否已经成熟？

邬贺铨：我国启动5G的商用跟发达国家同步。而且，我们的商用条件比美国、韩国等国家都要成熟。这是因为：第一，华为相比其他的供应商，基站更成熟、更轻便、功耗较低，华为5G基站对外发货已经超过10万个；第二，华为已经生产终端了，芯片也是自己的，因此竞争力相当突出。

南方日报：中国的5G实力在世界上的真实水平是怎样的？

邬贺铨：中国提出与5G有关的专利总数，目前还没有确切的统计。但业内公司最重视的是标准必要专利，也就是写入5G标准里面有多少专利，这才是技术分量中最重要的。华为在这方面是世界领先的，而中国几家大公司加起来的标准内专利总数更加有优势，占到全球5G标准必要专利总数的30%以上。5G的实力还体现在产业上，与其他国家相比，中国的5G产业链最全。

“广东5G技术和产业基础雄厚”

南方日报：在您看来，成熟的5G应用会体现在哪些方面？

邬贺铨：一是带宽，现在4G的峰值速率在100M左右，5G在毫米波段时大约为20G，即便不是毫米波，在6GHz以下的频段，也有G比特量级的峰值速率，对应的情形是，在终端可以看8K电视，使用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）时，能获得很好的体验。

第二个我们称为高可靠、低时延。5G是按照500公里/时的运动速度设计的，意思就是如果高铁时速到达500公里时，终端还能稳定地看视频、通话等，这在4G时代是做不到的。

另外，它将无线端口的时延从过去的10毫秒压缩到1毫秒。这意味着，在高速公路上即使每小时200公里的时速，车联网也可以借助5G给出快速的反应，避免交通事故，因此，5G未来会促进辅助驾驶、无人驾驶的应用。5G的高可靠性不仅可用在车联网，还适用于远程医疗和工业互联网等场景。

第三个就是大连接，就是一平方公里能连接多少个传感器到网络。5G时代，1平方公里能连接100万个终端，而4G时只能连接10万个终端。为什么要连接这么多呢？比如说，8车道公路上有很多车，每台车都有几十甚至上百个传感器，车联网大连接可以同时接入这些传感器，实现车与车以及车与路之间的通信，便于交通协调与管理。

南方日报：这些都是5G最好的应用场景吗？

邬贺铨：真正5G什么场景应用最好？目前谁也说不准。就像3G刚出现时大家不会想到微信这么火，4G出现时也不知道视频和移动支付这么火。近几年，随着4G的升级以及提速降费，短视频等兴起来了。所以移动通信业务基本都要网络能力具备以后，才不断被开发出来。不过，并不意味着网络不需要做什么准备，5G的网络采用面向服务的架构，该平台以类似APP的开放方式来生成业务，可灵活适应业务的未来发展。5G的发展，关键要靠应用和市场驱动，只有给用户创造了价值，他们才会去买5G的业务和终端。

南方日报：您作为广东人，也是广东院士联合会创会会长，比较了解广东的产业状况。您认为，5G对广东产业发展具有怎样的意义？

邬贺铨：从全国范围来说，广东在发展5G方面具有雄厚的技术和产业基础。华为和中兴两大通信巨头总部都在广东，都在做5G。而华为在5G技术上已经走在世界前列。广东也是全球移动通信终端的基地。5G与内容服务相互促进，广东有腾讯等互联网企业，会基于5G开发出更多与人工智能相结合的移动互联网应用。

同时，5G和高清电视结合将推动电视产业的升级，给电视产业带来新的应用方向和市场。而广东是电视产业的聚集地，实力雄厚，5G技术将为广东电视产业带来新的发展机遇。

5G将移动通信从面向消费者扩展到面向产业应用，广东正在建设先进制造业基地，5G将推动工业互联网发展，强力支撑产业转型升级。

另外，广东当前大力发展人工智能技术的研发和产业，如深圳有鹏城实验室，佛山有智能制造研究院。5G与物联网、人工智能的结合，对广东高科技产业发展大有裨益。同时，广东正积极融入粤港澳大湾区建设，5G在智慧城市的建设方面也将发挥重要作用。

“大规模商用需解决基站数量和终端价格问题”

南方日报：您认为我国何时才能实现5G的大规模商用？

邬贺铨：5G可以与4G基站同址，但现有的4G基站数量是远远不够的。5G需要的基站数是4G的4—5倍，基站的建设包括室内的覆盖需要一个过程。

另外，现在的5G终端还比较贵。随着网络覆盖范围加大，5G的用户数增加，5G手机成本将随规模而下降，其价格会与4G终端相当，消费者自然而然就会换5G手机，商用的规模也就越来越大。以4G为例，从出现到当前的应用规模，大约用了6年时间；5G要实现这个规模，预计需要8—10年时间。

南方日报：我国要实现5G大规模商用，还需要解决哪些问题？

邬贺铨：5G提速还有诸多瓶颈，芯片和操作系统等基础核心技术需提高自主可控水平，毫米波频段的产业差距需尽快弥补，毫米波频段已分配的应用还需要协调，以便为5G腾出频率空间。

6年来，4G网络建设到目前的水平大约花费了8000亿元；如果5G要建成大规模商用，约需要1万亿元甚至更多。因为5G的频率高、容量大，所需要的基站数量比现在多得多。

除了投资，基站的建设还需要解决选址问题，一些人担心5G基站的电磁辐射，事实上，我国移动通信基站辐射标准比欧美要严格很多，而且5G因蜂窝半径小，发射功率还会低一些。

未来5G的价值，将更多要体现在产业数字化上，这需要得到垂直行业的密切配合。

(责编：庄红韬、杨曦)