跨越山海融通世界 贸易往来持续升温——来自首届中国—中东欧国家博览会的一线观察

新华社宁波6月9日电（记者吴帅帅 朱涵 殷晓圣）6700余名各国专业采购商、20余个有望签约的合作项目、投资总额约1000亿元人民币……一组数据反映了首届中国—中东欧国家博览会的热度。置身各个展区、随着“17+1”朋友圈的不断扩大，活动现场的氛围也印证了商贸往来的持续升温。产品升级、合作扩大、前景广阔，中国和中东欧国家间的合作正在迈向更全方位和更深层次。

“17+1”：朋友圈越来越大

在今年的国家馆区域一角，新搭建的希腊馆格外引人关注。希腊馆参展商利奥科斯说：“希腊红酒大都是由几十年的老葡萄藤产的葡萄酿制成的，乳香、草药等利口酒风味也很独特。相信中国市场会给我们带来很大的商机。”

今年4月，希腊成为中国—中东欧国家合作的正式成员，“16+1”升级为“17+1”。

“这充分说明中国和中东欧国家合作已超越了简单的地理范畴，成为开放包容、互利共赢的跨区域平台，得到了欧洲国家的关注、支持和响应。”中国人民对外友好协会副会长宋敬武说。

在宁波，这里已经举办了四届中国—中东欧国家投资博览会，2018年中国—中东欧国家经贸合作示范区也正式落户这里。透过宁波这扇合作前沿的窗口，中国和中东欧国家贸易往来的规模也在不断攀升。

数据显示，2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元，较2011年增长55.4%。据不完全统计，中东欧国家在华投资超过15亿美元，中国企业在中东欧国家投资逾100亿美元，涉及机械制造、化工、金融、环保、物流、新能源等领域。

从传统贸易到全面合作

除了琳琅满目的各类酒品、有机健康的农副产品外，首届中国—中东欧国家博览会国家馆中，高新科技产品也逐渐成为主角。

在捷克国家馆，一架飞机在展区被不少采购商、个人买家询价。据介绍，这架飞机生产商为捷克领航者飞机公司。2017年，中国卓尔集团收购了该公司，并已在中国布局设立生产线扩大轻型飞机的产量。

“捷克有着很好的工业基础，以前这家公司每年能生产通用航空飞机30余架。打开中国市场后，生产规模有望继续扩大。”湖北武汉卓尔宇航副总经理陈文静介绍，目前近200万元的定价在中国国内有很大的市场。

保加利亚的迎宾机器人、匈牙利的工业智能家居项目……记者在国家馆展区注意到，对比前几年举行的中东欧国家商品展，首届中国—中东欧国家博览会“产品升级”趋势明显。

中国、中东欧全面合作也在贸易服务、人文教育、旅游等方面得到深化。

维陶塔斯·马格努斯大学今年在立陶宛国家馆设立展台。该校高级专员托马斯介绍，近年来中国和立陶宛在大学教育方面往来密切。“未来我们全日制的中国留学生数量有望增加一倍。我们学校每年有大量立陶宛学生选修汉语。”

借助中国—中东欧国家博览会平台效应，20余个合作项目有望在此期间签约，投资总额约1000亿元人民币。

中国—中东欧合作前景广阔

“中国、中东欧国家经贸合作关系不断发展，2018年中国与16国贸易额增长达21%，达到822亿美元，创历史新高。在国际直接投资大幅下降的情况下，中国对中东欧投资逆势增长67%。”宋敬武说。

逆势上扬的投资源于对未来发展的信心。中国社科院欧洲研究所研究员陈新表示，在电子商务、高新科技等领域，中国和中东欧国家的企业都可以做进一步的合作，共同挖掘贸易和投资的潜力。

“中国与中东欧国家都处于经济转型升级的重要阶段，我们把创新合作作为重要方向。”外交部欧洲司参赞刘玉俐说，中国正在酝酿出台更多的合作计划，推动中国和中东欧国家在数字经济、电子商务、智慧城市等具体领域开展地方合作。

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