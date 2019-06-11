中国证监会：设立科创板并试点注册制工作基本准备就绪

新华社上海6月10日电（记者桑彤、陈云富）第十一届陆家嘴论坛将于13日在上海开幕，中国证监会新闻办主任李钢10日在上海市政府新闻办举办的新闻发布会上表示，设立科创板并试点注册制的工作已基本准备就绪。
李钢表示，科创板的各项基本规则目前已基本齐备，企业申报行为有序。目前有119家企业受理，主要涉及的行业集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备等行业。已完成问询的企业是106家，上交所上市委员会已经开会通过了3家企业的发行上市申请，目前正在证监会履行注册手续。
此外，各个委员会已组建完成，组建第一届科创板股票上市委员会，科技创新咨询委员会，公开发行自律委员会。技术系统准备就绪，已完成三次全网测试，近期将继续开放测试环境，引导参与各方有序做好准备工作。
李钢表示，科创企业具有技术迭代快、盈利周期长等特点，一系列制度创新还需要磨合期，对于科创板设立初期可能出现的一些问题，比如个别公司的定价可能不符合市场状况，希望市场多一些包容和宽容。中国证监会将严标准、稳起步，努力使这一改革平稳推出，提高市场对关键核心技术创新能力的服务水平。
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