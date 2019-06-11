国内油价今日或创年内最大跌幅 重返“6元时代”

中新网北京6月11日电 (记者 邱宇)新一轮成品油调价窗口将于6月11日24时开启，多家机构预测本次油价或大幅下调。
据卓创资讯测算，截至6月7日收盘，参考原油变化率为-8.32%，对应汽柴油下调410元/吨。另据隆众资讯预计，汽柴油下调约420元/吨，折合每升降0.31-0.36元。
本轮调价周期内，国际油价持续下跌。隆众资讯油品分析师李彦表示，全球贸易风险引发的担忧情绪不断加重、美国原油库存升至近两年来新高、美国原油产量居高不下、俄罗斯对于是否延续减产立场不稳定等是主要的影响因素。
2019年以来，国内成品油调价共进行了十一次，具体为上调八次、下调两次、搁浅一次。汽油总计上调了850元/吨，柴油总计上调了835元/吨。
“本次成品油调价或创下今年以来的最大跌幅。”卓创资讯分析师臧文刚说，如果实现大幅下调，国内绝大多数地区92号汽油零售价格将重返“6元时代”。
目前，国内多数地区92号汽油零售价都在7元/升以上，其中，北京中石油、中石化加油站的92号汽油为7.13元/升，上海为7.09元/升。
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