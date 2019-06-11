原标题：我国将迎新一轮药品价格下调

10日，国新办召开国务院政策例行吹风会，对深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务进行深度解读。我国将通过开展药品目录的准入谈判，以市场换价的方式切实降低药品价格，并进一步扩大国家带量采购试点，进一步扩大集中采购规模。同时，弄清药价形成机制，摸底药品真实成本，在谈判占据主动地位的背景下，我国将迎来新一轮药品价格的下调。

国家卫生健康委员会副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜表示，2019我国医疗改革将紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革。

王贺胜说，按照国家确定的顶层设计，医改将坚持“腾笼换鸟”的思路和“腾空间、调结构、保衔接”的路径，以国家组织药品集中采购和使用试点为突破口，来加大药品和高值医用耗材的改革力度，挤掉虚高的价格水分，腾出的空间及时用于调整医疗服务价格，建立有利于医疗服务理顺比价关系，优化医院收入结构的医疗服务价格的动态调整机制。

同时，通过完善公立医院政府的投入政策，解除医院改革发展的后顾之忧；推进按病种为主的多元复合式医保支付方式的改革，调动医院降低成本、节约费用的内生动力。

国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军表示，在腾空间方面，我国将进一步扩大集中采购规模，并开启药品准入谈判，以进一步降低药品价格。

熊先军坦言，部分药品价格虚高、药品费用高是造成看病贵的重要因素。因此，为了进一步有效降低药品费用，17种药品纳入医保目录。截至今年3月，全国医疗机构和药店按照谈判价格采购17种国家谈判的抗癌药总量约为628万粒（片/支），采购总金额达到了22.34亿元，与谈判前价格相比，节省了采购费用31.81亿元。带量采购试点方面，集中四个直辖市和七个较大城市公立医疗机构部分药品用量采取集中带量采购，实现以量换价。此次试点采购中共有25个药品采购成功，采购价格平均降幅52%，试点减负增效效应显著，预计节省药品费用58个亿。其中，为患者节省药品支出约23亿元。

对于下一步我国如何进一步降低用药价格，熊先军表示，一方面2019年国家医保药品目录调整工作，把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入目录；另一方面，开展药品目录的准入谈判，通过以市场换价的方式切实降低药品价格，并进一步扩大国家带量采购试点，进一步扩大集中采购规模。

除此前已在进行降低药价的各种举措，业内人士表示，日前财政部开展医药行业会计信息质量检查工作，也将进一步通过弄清药价形成机制，摸底药品真实成本，是从根本上治理药价虚高。

“通过摸底，监管机构将在下一阶段带量采购谈判中获得绝对主动权，从而议价谈判目标将更为高效，并更容易获得更低价格。”（记者 梁倩）

(责编：庄红韬、杨曦)