5月我国外贸出口增长提速 对欧盟东盟等主要市场表现突出

原标题：5月我国外贸出口增长提速

6月10日，海关总署公布了我国外贸进出口数据。据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，同比增长4.1%。海关总署综合统计司司长李魁文表示，前5个月，我国外贸进出口延续平稳增长的发展态势。就5月份情况来看，外贸呈现一大亮点，出口同比增长7.7%，较前4个月加快2个百分点。

具体来看，5月份，我国进出口总值2.59万亿元，增长2.9%。其中，出口1.43万亿元，增长7.7%；进口1.16万亿元，下降2.5%；贸易顺差2791.2亿元，扩大89.8%。

“5月我国出口增速的超预期反弹与外围经济形势发生背离。” 东方金诚首席宏观分析师王青表示，5月摩根大通全球制造业PMI降至49.8，表明全球制造业已进入收缩区间。

数据显示，主要经济体中，美国制造业PMI环比下降0.7个百分点至52.1；欧元区制造业PMI在荣枯线下进一步下探，环比下滑0.2个百分点至47.7；日本制造业PMI降至49.8，重回收缩区间。

此外，世界银行在6月4日发布的《全球经济展望》中，将2019年全球经济增长预期下调0.3个百分点至2.6%，并将全球贸易增速预期下调1.0个百分点至2.6%，创2008年金融危机以来最低。

在这种情况下，我国外贸出口增速为何能够实现逆势增长？王青分析，这与我国对主要市场的良好表现有关。出口数据显示，5月对美出口环比大增63.2亿美元，明显高于往年同期20亿-30亿美元的环比增加额。另外，受基数走低带动，5月我国对日本、韩国出口额在上月大幅负增基础上有所反弹。

“根据我们计算，5月我国对美国出口降幅明显收窄，对日本、韩国出口增速小幅转正，合计带动当月出口额同比增速较上月加快3.1个百分点。”王青说，此外，5月我国对欧盟、东盟等主要市场出口额保持增长，其中，对欧盟出口增速小幅放缓，对东盟出口增速有所加快。

李魁文表示，今年前5个月，我国外贸进出口延续平稳增长的发展态势。面对世界经济增长和国际贸易有所放缓的大环境，我国经济稳中向好、长期向好的大趋势没有变，我国经济发展韧性强、潜力大、后劲足的基本面没有变，特别是稳外贸、稳外资等一系列政策措施的成效逐步显现，营商环境不断优化，这为我国外贸平稳发展奠定了坚实基础。（记者 王文博）

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