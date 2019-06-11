原标题：地方债已发逾2万亿 将迎年内发行高峰

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。这无疑为专项债进一步支持稳定增加有效投资按下了“快进键”。

今年至今，地方债发行已经突破2万亿元，新增债券发行进度近半。业内指出，考虑到9月底前要基本完成全年发行任务，预计地方债发行将迎来年内高峰。

专项债可作为部分重大项目资本金

我国地方债开前门再获重大进展。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（以下简称“通知”）。

通知指出，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。对于专项债券支持、符合中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目，主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目，在评估项目收益偿还专项债券本息后专项收入具备融资条件的，允许将部分专项债券作为一定比例的项目资本金，但不得超越项目收益实际水平过度融资。

在依法合规推进重大项目融资方面，通知明确，多渠道筹集重大项目资本金。鼓励地方政府通过统筹预算收入、上级转移支付、结转结余资金，以及按规定动用预算稳定调节基金等渠道筹集重大项目资本金。允许各地使用财政建设补助资金、中央预算内投资作为重大项目资本金，鼓励将发行地方政府债券后腾出的财力用于重大项目资本金。

通知还对积极鼓励金融机构提供配套融资支持，以及进一步完善专项债券管理及配套措施等做出了明确规定。

财政部、发展改革委、人民银行、审计署、银保监会、证监会有关负责人10日答记者问指出，防范化解地方政府债务风险必须用改革的办法解决发展中的矛盾和问题，坚持疏堵并重，把“开大前门”和“严堵后门”协调起来，在严格控制地方政府隐性债务、坚决遏制隐性债务增量、坚决不走无序举债搞建设之路的同时，鼓励依法依规通过市场化融资解决项目资金来源。

“开前门”与“堵后门”并行

“通知的出台对于保证新建的重大项目以及在建项目的继续融资，具有重要意义。”中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云对记者表示，如果专项债收入能够偿还专项债并且有结余的话，那么项目单位可以增加和金融机构进一步的融资，这是一个亮点。此外，对于国家铁路、国家高速公路和地方的重点高速公路，以及供气、供电的项目，专项债有结余的，除了可以继续向金融机构融资以外，还可以补充资本积累。

上述六部门负责人指出，通知依据相关法律和政策规定，在从严整治举债乱象、严禁无序举债搞建设的同时，明确了依法合规推进重大项目、在建项目建设的政策要求，并鼓励多渠道筹集重大项目资本金，综合施策进一步支持稳定增加有效投资。

业内指出，专项债资金是政府投资，特别是基建投资的重要资金来源，对经济增长的促进或支撑作用十分明显。

通知对“精准聚焦重点领域和重大项目”做出明确。通知提出，鼓励地方政府和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式，重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进海南全面深化改革开放等重大战略和乡村振兴战略，以及推进棚户区改造等保障性安居工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划内符合条件的重大项目建设。

值得关注的是，在“开前门”的同时，通知对“堵后门”也做了明确规定。通知明确，专项债券必须用于有一定收益的重大项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。地方政府加强专项债券风险防控和项目管理，金融机构按商业化原则独立审批、审慎决策，坚决防控风险。必须坚持结构性去杠杆的改革方向，坚决不搞“大水漫灌”。对举借隐性债务上新项目、铺新摊子的要坚决问责、终身问责、倒查责任。

通知还明确，地方政府要按照一一对应原则，将专项债券严格落实到实体政府投资项目，不得将专项债券作为政府投资基金、产业投资基金等各类股权基金的资金来源，不得通过设立壳公司、多级子公司等中间环节注资，避免层层嵌套、层层放大杠杆。

业内预计地方债

将迎来年内发行高峰

通知对加快专项债券发行使用进度也再次做出安排，通知提出，对预算拟安排新增专项债券的项目可以通过先行调度库款的办法，加快项目建设进度，债券发行后及时回补。各地要均衡专项债券发行时间安排，力争当年9月底前基本发行完毕，尽早发挥资金使用效益。

数据显示，今年至今，我国地方债发行总规模已经突破2万亿元。1至5月，新增债券累计发行14596亿元，其中新增专项债券8598亿元；发债规模已占2019年新增地方政府债务限额3.08万亿元的47.4%，发行进度接近一半，超过序时进度。

中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者指出，今年以来，地方债的发行有力地支持了经济的企稳。从已发行新增地方债本身来看，前5月地方债发行进度总体上是合理的。

他也指出，对比在9月份完成全部新增地方债发行的要求，接下来4个月的新增债发行压力仍存，平均每月需发行约4050亿元；主要发行压力来自新增专项债，平均每月需发行约3225.5亿元。“当然，这样的发行压力比起去年8、9月份集中发行近万亿新增地方债时的月均发行5000亿元规模的压力略小一些，但月均超4000亿元规模的发行压力依然不可小觑。接下来，仍需各级政府有关部门统筹考虑、充分准备、精细规划、做足预案，确保剩余新增地方债能平稳按时完成发行。”

中信证券研究部首席FICC分析师明明表示，历史经验来看，每年6至9月都是当年地方债发行量高峰。2019全年新增地方债务限额3.08万亿元，发行任务已经过半，因为今年地方债的提前放量发行，4月和5月发行有所回落，但根据往年6至9月的发行情况以及目前的限额余额情况，6至9月地方债发行量预计将在1.5万亿元至1.6万亿元，6月单月将放量至5000亿元以上。（记者 孙韶华 实习生 马晓月）

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