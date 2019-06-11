5月外汇储备环比增61亿美元 长期稳定基础不变

据国家外汇管理局10日公布的数据显示，截至2019年5月末，我国外汇储备规模为31010亿美元，较4月末上升61亿美元，升幅为0.2%。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，5月，全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。
中金所研究院首席经济学家赵庆明在接受《经济参考报》记者采访时认为，资产价格、外汇占款、汇率折算等多个原因对外汇储备规模产生影响。首先，外汇储备各类金融资产中，债券占比较高，5月全球主要国家债券价格出现不同程度的上涨，导致月末资产账面价格的增加，对外汇储备规模有正向推动作用。其次，作为外汇市场主要参与者，5月央行大概率在国内外汇市场上是净投入，央行外汇占款或将延续之前下降的趋势，这将导致外汇储备规模的下降。最后，5月美元指数小幅上涨，其中欧元、英镑汇率略降，日元汇率明显上涨，综合来看汇率折算对外汇储备影响较小。总的来看，外汇储备规模小幅上升。
交银研究中心研究员刘健则表示，5月欧元、英镑贬值，日元升值，粗略估计汇率估值因素对外储负向贡献有50亿美元左右。但债券估值因素对外储有较大正面贡献，5月美国、欧元区、日本、英国等主要国家国债利率都出现了一定幅度的下降，其中美国国债利率从2.5%大幅降至2.1%，对外储有较大贡献。5月人民币汇率贬值可能带来一定的资本流出压力，但预计跨境资金流动整体平衡。据统计5月境外机构继续净增持人民币债券，这在一定程度上抵消了陆股通的资金流出。
王春英表示，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中向好，我国外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动状况保持稳定，外汇储备规模稳中有升。往前看，全球政治经济不确定性因素仍然较多，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济发展保持足够韧性和巨大潜力，应对外部冲击的能力不断增强，长期向好的态势不会改变。我国良好的经济基本面将为外汇市场平稳运行提供有力支撑，为外汇储备规模总体稳定提供坚实基础。
“预计未来外汇储备规模整体还会处在3.1万亿美元左右的水平，上下可能有百亿级美元规模的波动，但整体会较为稳定。”赵庆明也说。（记者 张莫 实习生 何蕊）
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