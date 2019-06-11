原标题：公共投资带动增长 日本经济微幅扩张

日本10日公布了第一季度经济增长的修正数据显示，全球第三大经济体维持增长态势，但贸易局势紧张的冲击已经显现，影响已蔓延到整个亚太地区。

公共投资带动增长

日本内阁府10日发布的修正数据显示，剔除物价变动因素后，2019年第一季度GDP实际增长率为0.6%，年率为2.2%。比之前年率2.1%的速报值小幅向上修正。其中企业设备投资的增幅由之前的负增长修正为正增长。

内阁府表示，修正数据是根据最新公布的法人企业统计等数据进行了调整。根据最新的一系列统计数据，内阁府将企业设备投资由之前速报值的负增长0.3%大幅向上修正为正增长0.3%。企业设备投资由负转正是第一季度GDP增速向上修正的主要原因。

分析人士称，公共投资抵消了私人投资下滑带来的不景气，日本经济受到截至2019年3月份财年的第二次追加预算的提振。这份预算拨出3万亿日元用于提高学校的抗震等级，并在10月份销售税计划从8%上调至10%之前降低企业的固定成本。不过与此同时，日本财政状况令人堪忧，已经连续27年遭遇预算赤字，导致2018年政府债务总额占GDP的226%，为经合组织国家历史最高纪录。

另据统计，占GDP约60%的个人消费第一季较前季下滑0.1%，与初值相同。出口仍为减少2.4%，进口仍为减少4.6%。

与经济表现实际感受更为接近的名义GDP比上期增长了0.8%，年率为3.4%，比年率3.3%的速报值有所提高。

日本计划于10月将消费税从8%上调至10%，除非发生类似2008年雷曼兄弟倒闭这样的巨大冲击。但分析人士称，提高消费税本身对消费支出和经济增长产生负面效应，贸易局势紧张也将加大政策不确定性。

增长前景难乐观

虽然第一季度GDP增速向上修正，但日本经济的未来走向难言乐观，贸易局势紧张对内外需的打压将影响日本经济扩张前景。

在最新公布的GDP修正值中，第一季进口降幅超过出口，反映消费者越发谨慎，整个经济面临的压力加大。

“尽管资本支出数据被上修，但随着海外需求因贸易摩擦继续走软，资本支出预计将恶化。”东海东京调查中心首席经济学家Hiroaki Mutou对路透社表示。

“消费者支出仍疲弱，薪资未像之前预期的那样上升。如果外需进一步恶化，可能打压企业和消费者信心，并抑制他们的支出。”

另外，日本财务省10日发布的数据显示，今年4月日本经常项目顺差为1.7074万亿日元。虽然这是日本连续58个月出现经常项目顺差，但顺差额同比减少9.5%。

数据显示，经常项目收支中，贸易收支出现了982亿日元的逆差。其中出口减少3.7%至6.3880万亿日元，进口同比增长6.9%至6.4862万亿日元。服务收支也出现了3127亿日元的逆差。

经济合作与发展组织近日针对日本经济调查的报告显示，受贸易局势影响，日本私营部门可能持续疲弱，预计今年日本经济增长率仅达约0.75%。

7日日本内阁府公布4月份景气动向指数，经济总体形势评估依然是经济衰退可能性很高的“恶化”，且连续两个月评估为“恶化”。虽然汽车及生产用机械的生产有所改善，但未达到上修总体形势评估的标准。

由于海外经济放缓给日本出口带来不利影响，日本半导体生产设备和汽车生产出现下降。分析人士认为，内阁府将对经济基本情况的判断定在“正在恶化”，表明日本经济陷入衰退的可能性在增大。

有评论指出，在今年10月上调消费税税率之前，经济减速是否为暂时现象，日本政府或将面临艰难判断。

为应对经济前景不确定性和通胀提升目标，日本央行总裁黑田东彦近期曾表示，可能还要至少再将超低利率维持一年，以支撑经济。

亚太多国受冲击

实际上，贸易局势紧张对亚太多个国家的经济增长产生压力。

路透社文章称，日本政府公布了修正后的经济数据，强调了全球贸易摩擦下的疲软迹象。

韩国总统府青瓦台主管经济事务的高级官员9日说，因国际经贸紧张局势加剧，韩国经济正面临更大下行风险。

青瓦台高级官员尹正元告诉媒体，外部不确定性增加速度超出预期，“我认为无法排除韩国经济转而下行的可能性”。

一些分析师说，经贸摩擦冲击韩国企业。今年第一季度，韩国GDP环比萎缩0.3%，是2008年第四季度以来最差表现。

韩国中央银行韩国银行5日发布的初步数据显示，韩国国际收支经常项目今年4月出现6.6亿美元逆差，是近7年来首次月度逆差，凸显国际经贸紧张局势对韩国经济负面影响。

新加坡最新公布的一季度GDP同比增长率仅达到1.2%，与2018年全年的3.1%的GDP增速相比，减少了1.9个百分点。同时，这也是新加坡10年来第一季度GDP增速最低的一年。

菲律宾在一季度的GDP同比实际增长5.6%，创下了近16个季度以来的最低水平。（记者 闫磊 综合报道）

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