原标题：美国石油库存大幅上涨压低油价

美国与多个主要经贸伙伴之间经贸关系紧张带来经济增长放缓和石油需求增长减速，加上美国石油库存大幅上涨，纽约原油期货价格近期跌入熊市区间（跌幅超过20%），多家机构下调了石油需求增长预期及油价预测。

纽约油价在5日大幅下跌后进入熊市区间，不过，因美国与墨西哥谈判出现转机以及减产协议有望延续，纽约油价在此后两个交易日有所反弹。

美国能源信息局5日公布的数据显示，截至5月31日当周美国商业原油库存环比增加680万桶，包括商业原油、成品油、丙烷和丙烯在内，当周美国商业石油库存大幅增加了2240万桶，远超市场预期。

对此，美国Again资本公司合伙人John Kilduff认为，美国原油产量处在历史最高水平，原油进口大幅增长，炼厂开工率提高，显然这大幅超出了市场需求，使石油产品库存普遍上涨。

石油库存的意外增加令市场对石油需求的担忧加剧，国际油价5日大幅下跌，纽约原油期货价格一度降至50.6美元/桶的日内低点，为今年1月中旬以来的最低水平，并在当日跌入熊市。

John Kilduff认为，每桶50美元对纽约原油期货价格来说是一个合理的支撑价位。

奥地利JBC能源发布的报告说，近几周美国汽油库存强劲上涨是由于成品油进口显著增加和国内产量反弹，此外，下游需求不振可能反映了较高的汽油零售价格的影响。预计后期美国成品油库存的涨势将会放缓或停止，因为从欧洲的进口已经放缓，而今年夏季美国原油加工量可能会显著低于去年的水平。

此外，经贸紧张升级和多国经济指标疲软已经开始影响到市场对石油供需和油价的判断。

美银美林3日发布的研究报告说，全球石油需求增长正在减速，今年一季度日均石油消费仅增长了64万桶，为2012年以来的最低水平。

摩根士丹利5日发布报告，将2019年全球石油需求增长预期从此前的120万桶/日下调至100万桶/日，并把下半年布伦特原油期货价格预测区间从75-80美元/桶下调至65-70美元/桶。

德国商业银行以经济数据恶化和贸易紧张升级为由把今年第三季度布伦特原油期货价格的预期从73美元/桶下调至66美元/桶。

JBC能源表示，最近的油价下跌很可能已经强化了欧佩克与伙伴国延长平衡市场供应活动的决心。

沙特能源大臣法利赫7日在俄罗斯出席圣彼得堡经济论坛时表示，欧佩克内部已经基本就延长减产协议达成一致，现在需要与参与减产协议的非欧佩克产油国进行协商。他表示：“希望能够轻松地达成协议以延长减产。如果不能就此达成协议，沙特自身的生产政策将保持灵活。”但他指出现在不需要加大减产力度。

俄罗斯总统普京6日表示，俄罗斯与欧佩克在石油公平价格的构成上存在分歧，但俄罗斯将与欧佩克在本月底的政策会议上一起就原油生产政策做出决定。（记者 刘亚南）

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