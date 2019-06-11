原标题：六大全球性系统性变化攸关中国未来

世界可持续发展工商理事会会长兼首席执行官 贝德凯（Peter Bakker）

选择可持续发展就是选择未来。

2019年4月26日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，由中国倡导、世界各方共建的“一带一路”可持续城市联盟、“一带一路”绿色发展国际联盟成立。

如何看待世界可持续发展趋势？未来10—15年将发生怎样的变化？这些变化将带来哪些商机？需要直面哪些挑战？需要更加防范哪些风险？峰会结束后，记者专访了“一带一路”绿色发展国际联盟主要召集人之一、世界可持续发展工商理事会会长兼首席执行官贝德凯（Peter Bakker）先生。

未来10—15年的大变局与大突破

“就全球可持续发展而言，过往所做的是有限的几个议题，现在看来不够充分、不够深入”，贝德凯长期研究可持续发展，支持中国政府开展绿色“一带一路”工作，他希望中国社会更加关注未来10—15年六大全球性、系统性变化。

第一个是能源系统。能源生产和利用要从化石能源为主的高碳排放向低排放、零排放转变。这意味着三方面的改变，一是大力推广节能改造，二是尽可能使用电力驱动，三是电力尽可能来自可再生能源。

第二个系统是资源利用领域。现在的资源利用方法是线性的，即制造、使用、丢弃。地球资源是有限的，要转向循环利用，真正促成没有废弃物世界的诞生。当前最关注的是塑料以及终端塑料废弃物。为此，主要由世界可持续发展工商理事会发起，组织32家全球大企业成立了“全球终止塑料废弃物联盟”，32家企业主动筹集了15亿美元，用于塑料废弃物收集、循环利用、寻找其他材料的替代方法。贝德凯希望能够真正做出成果。

第三个系统有关食物及土地利用。也就是怎样为全球70多亿人生产足够的食物，同时又不突破地球的常在条件。贝德凯认为，现有食物生产和利用体系存在很多问题，一方面每天有近8亿人饿肚子，另外又有10亿人营养过剩，或者因为营养不当而超重。所生产的食物有34%因各种原因要么烂在地里，要么在流通环节消耗掉，他希望找到好的解决方案可持续地生产食物，尽量减少浪费，包括少用化肥、杀虫剂，生产更多健康的膳食。

第四是城市与交通出行系统。贝德凯认为乘用车将向两大趋势转变。一是电动汽车的普及。接下来一定要放弃使用汽油内燃机驱动的汽车，百分百使用电动汽车。如果使用可再生能源驱动的电动车，意味着零排放的交通出行。二是自动驾驶。目前的做法是“专车专用”。如果实现自动驾驶，就没必要专设停车场，只要把人送达目的地就可以去干别的，下班再来接。那么，越来越多人就会考虑是否有必要买车，与其买车不如买服务。这意味着城市与车相关的基础设施需要重新设计、重新建设，意味着城市需要重新设计、重新建设。

第五是人在经济系统中的作用。首先要继续关注人类在供应链环节的人权状况，也就是工人被企业雇佣，农民生产的农产品被企业采购，是不是可以保证用工条件，包括没有奴工、童工，同工同酬，公平地给所有劳动参与者以报酬。二是随着人工智能、机器人等高新技术的发展，原有的工作被代替，如何帮助人们适应变化，找到新工作来养家。

第六是经济系统的重建，也就是激励机制的可持续。这就意味着现代衡量经济效益的指标，包括衡量国家效益的GDP指标和衡量企业经济效益的利润指标不再足以适用，用中国的概念是要考虑生态文明的因素，涉及经济怎样更好为人类服务，涉及对环境和社会的影响。

可持续发展是企业防范经营风险的必然选择

企业是赢利机构，如何让企业认识到可持续发展不是“尽义务”，而是规避经营风险的必然选择？

贝德凯归纳为软理由、硬理由和商机。

“我很重要的担忧是，整个社会总是把人的因素忽略掉。你看公司越办越大，办公楼越建越高，供应链越来越长，然而员工却不被重视”。贝德凯以茶为例，大家只知道享受饮茶的乐趣，却不知道茶农种茶、制茶的辛苦，供需之间很远很隔膜。他说，如果企业只把人当数字看，仅关注硬的东西，只关注办公室多漂亮肯定不行，真正的可持续发展是让人与人之间更和谐，人与自然更和谐，要赋予人以价值，让人自然而然产生自豪感，那社会就走向了良性发展。

更加关注人是可持续发展的软理由。如果看企业经营面临的风险，包括企业经营对环境的依赖，对环境造成的损害以及社会接受程度，考虑不考虑可持续发展对防范经营风险直接相关。

贝德凯举了两个例子。

去年夏天，德国一家全球最大的化工厂停业十天，原因是西北欧长期干旱，导致莱茵河水位大幅度下降，运输原材料的船根本无法通行，企业被迫停产，被迫发布盈利预警，股价大幅下滑。查看这家公司内部风险管理分析报告，发现他们从未想到莱茵河水位低会对企业经营产生影响，也从未有过这类的风险考虑。所以，企业必须把环境风险和社会风险完整纳入风险分析体系中。

去年夏天美国加州发生冲天大火，著名的天堂镇整体被烧毁，导致重大生命和财产损失。由于被质疑其设备故障结合气候反常原因造成火灾，负责公用事业及电力的太平洋燃气及电力公司（PG&E）直接宣布破产。

结论很简单。如果不把可持续发展纳入企业战略，长此以往，这样的企业不会成功。

这是可持续发展的硬理由。

“六大系统性的变化都需要采纳大量新技术、新解决方案和新商业模式。当前企业谁先理解了这轮变化，谁先理解到系统性变化对企业的影响，谁先变革，谁就先把握领先的机会，谁就更有可能在新一轮竞争中成为领先者”。贝德凯认为可持续发展蕴含着重大商机。

中国需要以更好的方式与世界沟通

“尽管中国企业在技术和创新性解决方案上有独到的做法，可以帮助其他国家和中国实现可持续发展，可是世界对此缺乏了解。中国需要以更好的方式与世界沟通，中国的技术解决方案也需要与世界沟通”。贝德凯建议中国政府和企业要很好地把中国故事、最佳实践和技术方案讲出来，与世界各国政府和企业充分交流互动。

世界可持续发展工商理事会是中国企业与世界沟通的平台。贝德凯表示，接下来将创造机会，加强中国与世界的融通。

贝德凯透露，他履职国合会（国务院下辖的全球性咨询机构）的国际咨询委员7年来，主要通过国合会、国资委与中国政府、与中国央企会员保持互动。理事会目前的会员主要是大型央企，包括中石化、国家电网、中石油、国电投和中粮5家，希望影响更多央企会员。

4月25日，世界可持续发展工商理事会与中华全国工商业联合会签订战略合作谅解备忘录，希望以此影响民营企业。贝德凯认为，民营企业在中国占据越来越重要的地位，在可持续发展中希望听到更多民营企业的声音。

同日，第二届“一带一路”国际合作峰会期间，“一带一路”绿色发展国际联盟成立，支持中国政府开展绿色“一带一路”相关活动。作为主要召集人之一，贝德凯表示，接下来一年希望一对一跟中国会员企业互动。希望系统性思考可持续发展在企业的战略地位，把可持续发展战略变成战略性可持续发展。

贝德凯还透露，2020年10月，一年一度的全球理事年会将在北京召开，届时将有150个大型会员企业的首席执行官参加。他希望中国和国际社会有更多的交流，希望把整个世界动员起来，直到发生系统性改变的那一天。

(责编：栗翘楚、杨曦)