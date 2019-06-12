原标题：多地瞄准“高精尖” 重塑装备制造业版图

多地正在密集布局装备制造业新一轮发展。《经济参考报》记者获悉，近期包括山西、广东、西安在内的多地正密集出台装备制造业产业发展计划，其中瞄准短板，加快培育高档数控机床、工业机器人、节能环保装备、增材制造（3D打印）等“高精尖”装备产业成为重点；同时龙头骨干企业将获政策力挺，万亿级装备制造产业集群有望加速崛起。

工信部装备工业发展中心政策规划处处长左世全对《经济参考报》记者表示，当前我国装备工业产业发展质量有待提高。一方面，新兴产业规模小。工业机器人、增材制造等新兴装备产业企业规模小且分散，由于缺乏关键技术，高端产业低端化隐忧尚存，行业整体竞争力较弱。另一方面，目前装备工业仍集中在传统领域，大部分产品数字化、智能化水平不高，附加值低，高档数控机床、高端专用生产设备等还较大程度依赖进口。

针对发展中的“卡脖子”环节，不少地方已经对加快传统制造业转型、发展高端装备等做出重要部署，“高精尖”装备制造业成为重要发力点。山西省近日发布的《山西省装备制造业发展2019年行动计划》明确提出，在装备制造业重点推动20个转型升级项目建设，培育5户以上装备制造行业省级智能制造试点示范，引导相关企业向现代装备制造业基地集聚。西安市提出，以培育新兴产业为核心，打造万亿级装备制造产业集群。广东省将推进珠江西岸先进装备制造产业带，计划推进230个投资额超1亿元项目新开工。

整体而言，围绕制造业高质量发展，我国产业链发展水平正在快速提升。记者从工信部获悉，一季度高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长7.8%和7.3%，制造业技术改造投资同比增长16.9%。4月份高技术制造业增长11.2%。

业内认为，总体上我国装备工业发展机遇大于挑战，互联网、大数据、人工智能与装备工业将加速融合，工业机器人、增材制造、智能网联汽车以及无人机等新的经济增长点在培育中不断发展壮大。

左世全表示，下一步，“重大装备短板工程”的扎实推进将加快国产化替代，一批重大装备得到工程化、产业化应用，自主设计水平和系统集成能力、核心部件研制技术水平逐步提升，产业创新能力和竞争能力不断增强。（记者 郭倩 北京报道）

(责编：庄红韬、杨曦)