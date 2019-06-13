人民论坛：一片冰心在报国

心牵挂的地方叫家乡，梦扎根的地方是祖国。

回望新中国成立70年来的峥嵘岁月，心系家国天下、逐梦科技强国，一代又一代科技工作者，以强烈的爱国情怀、高尚的人格品行、深厚的学术造诣、宽广的科学视角，谱写出可歌可泣的人生绚丽篇章，为祖国和人民作出彪炳史册的重大贡献，不愧为“国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”。近日，中办、国办正式印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，倡议大力弘扬以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为内涵的新时代科学家精神，为广大科技工作者建功立业新时代确立了精神标杆，为建设世界科技强国凝聚起精神动能。

“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。”以钱学森、邓稼先、郭永怀等“两弹一星”元勋、西安交通大学“西迁人”等为代表的老一辈科学家，以黄大年、李保国、南仁东、钟扬等为代表的新时代优秀知识分子，无不展现出碧血丹心的爱国之情、舍我其谁的报国之志，在时代洪流中挺立起家国大义。站在国家发展新的历史起点上，建设世界科技强国的进军号角已经吹响。大力弘扬新时代科学家精神，首先就是要大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，激励和引导广大科技工作者以国家强盛、人民幸福为己任，鞠躬尽瘁为报国。

殷殷爱国情，熔铸于个人价值同国家需要的紧密对接中。黄旭华隐姓埋名专注科研30年，从志在必得的少年到白发苍苍的老年，只为设计出中国的核潜艇；黄大年把自己变成“科研疯子”，带领团队突破国外技术封锁，用5年时间完成发达国家20多年走过的路程；南仁东埋首技术攻关，24年甘坐冷板凳，为的是打造世界最大单口径射电望远镜……爱国是最高的道德，报国是最大的成功。科学家的事业追求，因为自觉与国家需要和民族命运相结合而倍显光辉。无论是打破核心技术瓶颈、牢牢掌握竞争和发展的主动权，还是抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇、实现高质量发展，把深沉的家国情怀融入科技强国的创新实践中，科技工作者必将大有可为，也必将大有作为。

拳拳赤子心，展现在人生追求同人民福祉的牢牢相连上。为民是科学的原色，把论文写在大地上，把学问做进人民心坎里，让科学植根于人民、造福于人民，是科技工作者的天然使命。袁隆平裤管沾满泥水，成功培育高产杂交稻，重重稻浪筑起粮食安全根基；李保国“把自己变成农民，把农民变成自己”，太行山上的果实飘香化作生命的持久芬芳。大格局成就大事业，大情怀激荡大奉献。科技工作者弘扬爱国精神，必须与大地贴得更近，与人民贴得更亲，把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向，在服务人民、贡献社会中实现个人抱负。

非常之功，必待非常之人。习近平总书记深刻指出：“中国要强，中国人民生活要好，必须有强大科技。”建设科技强国，实现民族复兴，都不是轻轻松松就能实现的，我国越发展壮大，遇到的阻力和压力就会越大。科技工作者砥砺“以国家之务为己任”的报国热忱，激扬“以身许国，何事不可为”的勇毅担当，在国家和人民最需要的地方散发光芒，一定能创造出无愧时代、无愧历史的更大业绩。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 04 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)